Sense Bank зробив заяву після слідчих дій правоохоронців

У банку підтвердили співпрацю зі слідством на тлі спецоперації НАБУ та САП

19 серпня правоохоронці провели слідчі дії у головному офісі АТ «Сенс Банк». У фінустанові підтвердили інформацію та заявили, що слідчі заходи стосувалися окремих осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Sense Bank.

У банку наголосили, що співпрацювали з правоохоронними органами та надали необхідну інформацію. «Ми зацікавлені, щоб усі обставини цієї ситуації з'ясували повністю та об'єктивно. Тому банк співпрацює з уповноваженими органами і надає всю необхідну інформацію в установленому законодавством порядку», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Sense Bank не розкрили подробиць слідчих дій, пославшись на законодавчі обмеження щодо розголошення відомостей досудового розслідування. У банку пообіцяли оприлюднити актуальну інформацію, коли це стане можливим. Усі сервіси та послуги фінустанови продовжили працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, Верховна Рада викликала голову Національного банку України Андрія Пишного для звіту щодо ситуації із Sense Bank.

Національне антикорупційне бюро України розкрило подробиці обшуків у межах операції «Форест Гамп». Під час обшуків НАБУ та САП виявили документ із планом антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. За даними Бюро, документ містив комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК.

Також колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та заявила про рішення залишити посаду.