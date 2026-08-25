Пройшов Соледар, Бахмут і Чорнобильську зону. Згадаймо Олександра Окончика
З початком повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, Олександр Окончик добровольцем став на захист Батьківщини
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Окончика.
Киянин, молодший сержант Олександр Окончик (позивний Stalker) загинув на запорізькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оболонську районну в місті Києві державну адміністрацію.
Олександр Окончик народився 15 серпня 1985 року в смт Полянка Баранівського району Житомирської області. Згодом проживав у Києві. Здобув освіту в Полянківській ЗОШ та Баранівському професійно-спеціальному технікумі. Трудову діяльність розпочав у 2005 році автослюсарем, згодом працював на керівних посадах у сфері охорони, зокрема очолював службу безпеки підприємств.
Цивільне життя Олександра було сповнене активних захоплень: він щиро любив туризм, рибалку, футбол та велоспорт.
Перший військовий досвід Олександр здобув під час строкової служби у 2003–2005 роках. З початком повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, він добровольцем став на захист Батьківщини.
Його бойовий шлях став взірцем відваги та професіоналізму:
- Лютий 2022: кулеметник розвідувального взводу групи швидкого реагування.
- Жовтень – грудень 2022: старший розвідник у групі контррозвідки.
- Березень – травень 2023: виконував завдання з аеророзвідки в зоні Соледара та здійснював складні операції з евакуації підрозділів поблизу Бахмута.
- Травень – вересень 2023: дислокація в Сіверську — аеророзвідка позицій ворога та радіоперехоплення.
- Вересень 2023: служба аеророзвідником у 30-кілометровій Чорнобильській зоні, контроль кордону.
- 2026 рік: головний сержант – командир 1-го стрілецького відділення 3-го батальйону ТрО (в/ч А4076), досконало опанував спеціальність оператора FPV-дронів.
Засвоєні спеціальності: старший розвідник-далекомірник, розвідник-радіотелеграфіст, водій розвідвідділення, старший розвідник, розвідник-навідник, оператор БпЛА мультикоптерного типу, оператор FPV.
Побратими знали його за позивним Stalker. Молодший сержант, патріот, ініціативний воїн, але насамперед – справжній друг. Надійний, добрий, веселий і напрочуд спокійний. Він жив так само, як і пішов – роблячи більше, ніж мусив, не жаліючи й не думаючи про себе. Завжди діяв рішуче та сміливо, боронив Батьківщину ціною власного життя.
Побратими знали його за позивним Stalker. Вони згадують Олександра як принципового, ініціативного воїна та надійного, спокійного й доброго друга, який завжди діяв рішуче та робив більше, ніж мусив. Сім’я була для нього найважливішою цінністю: він був турботливим сином для батька Василя Івановича, коханим чоловіком для дружини Наталії та найкращим татом для доньки Олександри.
3 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новопавлівка Запорізької області група воїнів зазнала вогневого ураження ворожим FPV-дроном. Внаслідок прямого влучання молодший сержант Олександр Окончик отримав поранення, несумісні з життям.
Тіло героя евакуювали 4 серпня, а поховали захисника 17 серпня 2026 року.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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