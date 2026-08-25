Пройшов Соледар, Бахмут і Чорнобильську зону. Згадаймо Олександра Окончика

З початком повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, Олександр Окончик добровольцем став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Окончика.

Киянин, молодший сержант Олександр Окончик (позивний Stalker) загинув на запорізькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оболонську районну в місті Києві державну адміністрацію.

Олександр Окончик народився 15 серпня 1985 року в смт Полянка Баранівського району Житомирської області. Згодом проживав у Києві. Здобув освіту в Полянківській ЗОШ та Баранівському професійно-спеціальному технікумі. Трудову діяльність розпочав у 2005 році автослюсарем, згодом працював на керівних посадах у сфері охорони, зокрема очолював службу безпеки підприємств.

Цивільне життя Олександра було сповнене активних захоплень: він щиро любив туризм, рибалку, футбол та велоспорт.

Перший військовий досвід Олександр здобув під час строкової служби у 2003–2005 роках. З початком повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, він добровольцем став на захист Батьківщини.

З початком повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, Олександр Окончик добровольцем став на захист Батьківщини фото: Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Його бойовий шлях став взірцем відваги та професіоналізму:

Лютий 2022: кулеметник розвідувального взводу групи швидкого реагування.

Жовтень – грудень 2022: старший розвідник у групі контррозвідки.

Березень – травень 2023: виконував завдання з аеророзвідки в зоні Соледара та здійснював складні операції з евакуації підрозділів поблизу Бахмута.

Травень – вересень 2023: дислокація в Сіверську — аеророзвідка позицій ворога та радіоперехоплення.

Вересень 2023: служба аеророзвідником у 30-кілометровій Чорнобильській зоні, контроль кордону.

2026 рік: головний сержант – командир 1-го стрілецького відділення 3-го батальйону ТрО (в/ч А4076), досконало опанував спеціальність оператора FPV-дронів.

Засвоєні спеціальності: старший розвідник-далекомірник, розвідник-радіотелеграфіст, водій розвідвідділення, старший розвідник, розвідник-навідник, оператор БпЛА мультикоптерного типу, оператор FPV.

Побратими знали його за позивним Stalker. Молодший сержант, патріот, ініціативний воїн, але насамперед – справжній друг. Надійний, добрий, веселий і напрочуд спокійний. Він жив так само, як і пішов – роблячи більше, ніж мусив, не жаліючи й не думаючи про себе. Завжди діяв рішуче та сміливо, боронив Батьківщину ціною власного життя.

Побратими знали його за позивним Stalker. Вони згадують Олександра як принципового, ініціативного воїна та надійного, спокійного й доброго друга, який завжди діяв рішуче та робив більше, ніж мусив. Сім’я була для нього найважливішою цінністю: він був турботливим сином для батька Василя Івановича, коханим чоловіком для дружини Наталії та найкращим татом для доньки Олександри.

3 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новопавлівка Запорізької області група воїнів зазнала вогневого ураження ворожим FPV-дроном. Внаслідок прямого влучання молодший сержант Олександр Окончик отримав поранення, несумісні з життям.

Тіло героя евакуювали 4 серпня, а поховали захисника 17 серпня 2026 року.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.