«Є серйозний прогрес»: НАБУ розповіло про розслідування справи «Мідас»

Антикорупційне бюро поки не розкрило нових деталей, а «Енергоатом» досі не отримав статусу потерпілої сторони

Керівник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив про «серйозний, суттєвий прогрес» у розслідуванні справи «Мідас». Водночас деталі цього прогресу в НАБУ поки не розкривають. Про це Кривонос розповів під час пресбрифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами керівника НАБУ, досудове розслідування у справі триває. Після його завершення матеріали відкриють підозрюваним для ознайомлення.

«Там є серйозний, суттєвий прогрес, але ми будемо говорити про нього, коли до цього настане час, і будемо розміщувати відповідну інформацію в наших офіційних джерелах», – каже Кривонос.

Окремо керівник НАБУ розповів про статус «Енергоатому» у цьому провадженні. Наразі компанія не має статусу потерпілої сторони.

«Наразі статусу потерпілої особи в кримінальному провадженні, наскільки мені відомо, немає», – сказав він.

Кривонос також прокоментував суми, які згадуються у справі «Мідас». За його словами, понад 100 млн грн, які, за версією слідства, пройшли через так звану «пральню», не можна напряму порівнювати з прибутком «Енергоатому».

«Це взагалі не пов’язані між собою цифри: ні прибуток «Енергоатому», ні кошти, відмиті за рахунок цієї пральні. Це непорівнювані два показники абсолютно між собою», – пояснили в бюро.

Також Кривонос повідомив, що досудове розслідування планують завершити у встановлені законом строки. Після цього матеріали провадження відкриють підозрюваним для ознайомлення.

Операція «Мідас» стала одним із наймасштабніших антикорупційних розслідувань у сфері енергетики. Її фінальна фаза розпочалася 10 листопада 2025 року, коли НАБУ та САП провели понад 70 обшуків і повідомили про підозру сімом учасникам ймовірної злочинної організації. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

За версією НАБУ, фігуранти вибудували масштабну схему отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів. Для документування діяльності організації детективи понад рік збирали докази, отримавши тисячі годин аудіозаписів.