«Є серйозний прогрес»: НАБУ розповіло про розслідування справи «Мідас»
Антикорупційне бюро поки не розкрило нових деталей, а «Енергоатом» досі не отримав статусу потерпілої сторони
Керівник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив про «серйозний, суттєвий прогрес» у розслідуванні справи «Мідас». Водночас деталі цього прогресу в НАБУ поки не розкривають. Про це Кривонос розповів під час пресбрифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».
За словами керівника НАБУ, досудове розслідування у справі триває. Після його завершення матеріали відкриють підозрюваним для ознайомлення.
«Там є серйозний, суттєвий прогрес, але ми будемо говорити про нього, коли до цього настане час, і будемо розміщувати відповідну інформацію в наших офіційних джерелах», – каже Кривонос.
Окремо керівник НАБУ розповів про статус «Енергоатому» у цьому провадженні. Наразі компанія не має статусу потерпілої сторони.
«Наразі статусу потерпілої особи в кримінальному провадженні, наскільки мені відомо, немає», – сказав він.
Кривонос також прокоментував суми, які згадуються у справі «Мідас». За його словами, понад 100 млн грн, які, за версією слідства, пройшли через так звану «пральню», не можна напряму порівнювати з прибутком «Енергоатому».
«Це взагалі не пов’язані між собою цифри: ні прибуток «Енергоатому», ні кошти, відмиті за рахунок цієї пральні. Це непорівнювані два показники абсолютно між собою», – пояснили в бюро.
Також Кривонос повідомив, що досудове розслідування планують завершити у встановлені законом строки. Після цього матеріали провадження відкриють підозрюваним для ознайомлення.
Операція «Мідас» стала одним із наймасштабніших антикорупційних розслідувань у сфері енергетики. Її фінальна фаза розпочалася 10 листопада 2025 року, коли НАБУ та САП провели понад 70 обшуків і повідомили про підозру сімом учасникам ймовірної злочинної організації. Серед них:
- Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
- Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
- Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».
А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:
- Олександр Цукерман (Шугармен),
- Ігор Фурсенко (Рьошик),
- Леся Устименко,
- Людмила Зоріна.
За версією НАБУ, фігуранти вибудували масштабну схему отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів. Для документування діяльності організації детективи понад рік збирали докази, отримавши тисячі годин аудіозаписів.
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