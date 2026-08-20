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Гетманцев вимагає відставки голови Нацбанку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гетманцев вимагає відставки голови Нацбанку

Справа «Форест Гамп». Парламентар озвучив низку ключових претензій до Андрія Пишного

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив із вимогою про відставку голови Національного банку України Андрія Пишного. Приводом для цього став гучний скандал навколо схеми з відмиванням грошей у «Сенс Банку», викритої під час операції НАБУ «Форест Гамп».

За словами нардепа, нинішні антикризові дії очільника НБУ у відповідь на оприлюднені «плівки» могли б вважатися достатньою реакцією, якби вони відбулися вчасно, а не із запізненням у півтора року.

«Така реакція зараз підтверджує те, що Андрій Пишний знав про схему і покривав її, хоча міг припинити раніше», – зазначив Гетманцев.

Парламентар озвучив низку ключових претензій до керівника Нацбанку:

  • Зв'язки із фігурантами: Наявність особистих контактів Андрія Пишного з бізнесменом Василем Веселим ще з часів роботи в «Народному фронті», а також призначення шести топпосадовців «Сенс Банку», які безпосередньо пов'язані з очільником НБУ.
  • Причетність оточення: За словами Гетманцева, колишня заступниця голови НБУ та ексзаступниця очільника Офісу Президента Ірина Мудра не лише формувала органи управління банку, а й брала участь у фінансових махінаціях.
  • Вибірковість нагляду: Нацбанк ігнорував мільярдні порушення фінансового моніторингу в «Сенс Банку», водночас демонструючи наджорстку реакцію на дрібні транзакції з картками пересічних громадян.

«Розумію, що Андрій – майстер відкидати хвости, аби врятуватися. Але не цього разу. Вимагаю відставку», – підсумував голова профільного комітету.

Нагадаємо, Рада викликала Пишного після гучних заяв НАБУ про Sense Bank.

Теги: скандал Андрій Пишний Данило Гетманцев Нацбанк операція «Форест Гамп»

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