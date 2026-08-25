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Росія атакувала «шахедами» пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала «шахедами» пункт пропуску на кордоні з Молдовою
На території пункту пропуску спалахнула пожежа, рух через кордон призупинили
фото: dpsu.gov.ua

Через пошкодження інфраструктури рух громадян і транспорту призупинили, автомобілі перенаправляють на інші пункти пропуску

Російські війська у ніч проти 25 серпня атакували ударними безпілотниками типу «шахед» міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка» на кордоні України з Молдовою. Після удару пункт пропуску тимчасово припинив роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну служби України.

За даними прикордонників, унаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру міжнародного автомобільного пункту пропуску.

Після удару на території пункту пропуску виникла пожежа. Рятувальники її локалізували. Через наслідки російської атаки пропуск громадян та транспортних засобів через «Виноградівку» наразі призупинено.

Про ситуацію українські прикордонники повідомили молдовську сторону. Транспорт, який мав перетинати державний кордон через атакований пункт пропуску, перенаправляють до інших пунктів.

Державна прикордонна служба закликала громадян враховувати тимчасове припинення роботи «Виноградівки» під час планування перетину українсько-молдовського кордону.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російські безпілотники атакували Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Один з ударів припав на інфраструктуру міжнародного пункту пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою.

Унаслідок атаки було пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску, а на його території виникли пожежі, які локалізували рятувальники. Після удару «Табаки» припинив пропуск людей і транспортних засобів. Українські прикордонники поінформували про ситуацію молдовську сторону.

Теги: Молдова Україна дрон росія окупанти

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