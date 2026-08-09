Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща сказала «ні» насильству проти українців: акції у 22 містах

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Польща сказала «ні» насильству проти українців: акції у 22 містах
Приводом для протестів стала серія жорстоких інцидентів останніх тижнів
фото: RMF24

Організатори зібрали понад 11 тисяч підписів під петицією до уряду Туска

У неділю, 9 серпня, у 22 польських містах пройшли масові акції протесту проти нападів на українців, ксенофобії та дискримінації іноземців і національних меншин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Демонстрації пройшли під гаслом «Не будь байдужим» і охопили щонайменше 12 великих міст, серед яких:

  • Варшава;
  • Гданськ;
  • Краків;
  • Познань;
  • Вроцлав;
  • Катовіце;
  • Жешув;
  • Люблін;
  • Лодзь;
  • Щецин;
  • Білосток;
  • Кельце.

Організатором всепольської акції виступив Комітет захисту демократії. За словами організаторів, мітинги стали відповіддю на дедалі частіші випадки словесних і фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову чи зовнішність, а також мали на меті висловити солідарність із постраждалими від насильства й дискримінації. Учасникам роздавали наліпки з гаслом акції – їх пропонували клеїти на дверях магазинів, закладів чи автомобілів як знак того, що в цих місцях українці можуть почуватися в безпеці.

Польща сказала «ні» насильству проти українців: акції у 22 містах фото 1
фото: RMF24

Петиція до уряду

Ще напередодні, у п'ятницю, 7 серпня, у Варшаві відбулася маніфестація «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». Її учасники передали до канцелярії прем'єр-міністра Дональда Туска та Міністерства внутрішніх справ петицію, яку підписали понад 11 тисяч осіб. У документі вимагали ефективнішого розслідування злочинів на ґрунті ненависті та посилення підтримки постраждалих.

Польща сказала «ні» насильству проти українців: акції у 22 містах фото 2
фото: RMF24

Певні кроки польська влада вже зробила: у країні створили спеціальні групи прокурорів, які розслідуватимуть злочини на ґрунті національної ненависті, зокрема напади на громадян України. Понад сто прокурорів уже пройшли спеціальну підготовку й працюють у районних прокуратурах по всій країні.

Через що обурені поляки

Приводом для протестів стала серія жорстоких інцидентів останніх тижнів. У Вроцлаві група чоловіків напала на українську пару через їхній акцент – дівчина та хлопець дістали серйозні травми, у обох підозра на струс мозку. У Гливицях на українця напали з бейсбольною битою, а в Бельсько-Бялій в автобусі ображали українських дітей.

Лише напередодні недільних акцій, 7 серпня, у Кракові 39-річний поляк здався поліції за підозрою в нападі й образах на адресу українців. Дослідники з Res Futura та Варшавського університету також фіксують різке зростання мови ненависті в польських соцмережах у травні – червні 2026 року.

Сам вислів «Не будь байдужим» належить Маріану Турському – колишньому в'язню Аушвіца, який промовив ці слова 27 січня 2020 року на церемонії до 75-ї річниці визволення табору. Тоді він закликав не миритися з кривдженням меншин, порушенням прав людини та історичною брехнею.

Нагадаємо, подібні акції на підтримку українців у Польщі відбувалися й раніше – зокрема 19 липня мітинги пройшли у Варшаві та Вроцлаві проти мови ненависті й ксенофобії.

Читайте також:

Теги: Польща українці за кордоном напад прокурор українці розслідування Дональд Туск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Напади триватимуть, поки ті самі 84% польського суспільства не приймуть однакові моральні стандарти
Чому напади на українців у Польщі триватимуть і надалі
28 липня, 16:09
Раніше президент публічно не висловлювався ні щодо самого інциденту, ні щодо вбивства підозрюваної в його організації
Зеленський уперше прокоментував замах на Єрмолаєва в Монако
10 липня, 02:48
Провину чоловіка підтвердили результати експертиз, вилучені речові докази, записи камер відеоспостереження та показання свідків
Ховав кокаїн у пачках з-під кукурудзяних паличок: одесит отримав вирок
17 липня, 22:40
Українка порівняла асортимент продуктів в Барселоні та Тбілісі
Харківʼянка розкрила реальні мінуси життя в Грузії
22 липня, 08:17
Календар свят у серпні 2026 року
Державні та міжнародні свята у серпні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
26 липня, 21:15
У Польщі спалахнула масштабна пожежа в автосалоні Ford
У Варшаві спалахнув автосалон Ford: вогонь охопив десятки авто (фото)
23 липня, 15:43
Глава Міноборони Польщі різко відповів противникам допомоги Україні
«Доводить до сказу». Глава Міноборони Польщі накинувся на критиків допомоги Україні
10 липня, 10:32
У Туреччині найдешевший споживчий кошик, але дорогий алкоголь
Названо найдешевші країни Європи для відпочинку
26 липня, 15:59
Висновки щодо причин пожежі нададуть фахівці ДСНС після проведення експертиз
У Бучанському районі під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік
7 серпня, 20:47

Соціум

Спалах Еболи в Конго перевищив чотири тисячі хворих – вірус міг мутувати
Спалах Еболи в Конго перевищив чотири тисячі хворих – вірус міг мутувати
Іспанська розвідка попередила про нову спробу прориву мігрантів до Сеути
Іспанська розвідка попередила про нову спробу прориву мігрантів до Сеути
Тисячі жертв війни в Україні: Папа Лев XIV закликав припинити удари
Тисячі жертв війни в Україні: Папа Лев XIV закликав припинити удари
Польща сказала «ні» насильству проти українців: акції у 22 містах
Польща сказала «ні» насильству проти українців: акції у 22 містах
Україна поставила на коліна бізнес-імперію найбагатшої жінки Росії – NYT
Україна поставила на коліна бізнес-імперію найбагатшої жінки Росії – NYT
Путін готує удар по НАТО: розвідка США назвала можливі сценарії
Путін готує удар по НАТО: розвідка США назвала можливі сценарії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
73K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua