Польща сказала «ні» насильству проти українців: акції у 22 містах

Організатори зібрали понад 11 тисяч підписів під петицією до уряду Туска

У неділю, 9 серпня, у 22 польських містах пройшли масові акції протесту проти нападів на українців, ксенофобії та дискримінації іноземців і національних меншин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Демонстрації пройшли під гаслом «Не будь байдужим» і охопили щонайменше 12 великих міст, серед яких:

Варшава;

Гданськ;

Краків;

Познань;

Вроцлав;

Катовіце;

Жешув;

Люблін;

Лодзь;

Щецин;

Білосток;

Кельце.

Організатором всепольської акції виступив Комітет захисту демократії. За словами організаторів, мітинги стали відповіддю на дедалі частіші випадки словесних і фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову чи зовнішність, а також мали на меті висловити солідарність із постраждалими від насильства й дискримінації. Учасникам роздавали наліпки з гаслом акції – їх пропонували клеїти на дверях магазинів, закладів чи автомобілів як знак того, що в цих місцях українці можуть почуватися в безпеці.

фото: RMF24

Петиція до уряду

Ще напередодні, у п'ятницю, 7 серпня, у Варшаві відбулася маніфестація «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». Її учасники передали до канцелярії прем'єр-міністра Дональда Туска та Міністерства внутрішніх справ петицію, яку підписали понад 11 тисяч осіб. У документі вимагали ефективнішого розслідування злочинів на ґрунті ненависті та посилення підтримки постраждалих.

фото: RMF24

Певні кроки польська влада вже зробила: у країні створили спеціальні групи прокурорів, які розслідуватимуть злочини на ґрунті національної ненависті, зокрема напади на громадян України. Понад сто прокурорів уже пройшли спеціальну підготовку й працюють у районних прокуратурах по всій країні.

Через що обурені поляки

Приводом для протестів стала серія жорстоких інцидентів останніх тижнів. У Вроцлаві група чоловіків напала на українську пару через їхній акцент – дівчина та хлопець дістали серйозні травми, у обох підозра на струс мозку. У Гливицях на українця напали з бейсбольною битою, а в Бельсько-Бялій в автобусі ображали українських дітей.

Лише напередодні недільних акцій, 7 серпня, у Кракові 39-річний поляк здався поліції за підозрою в нападі й образах на адресу українців. Дослідники з Res Futura та Варшавського університету також фіксують різке зростання мови ненависті в польських соцмережах у травні – червні 2026 року.

Сам вислів «Не будь байдужим» належить Маріану Турському – колишньому в'язню Аушвіца, який промовив ці слова 27 січня 2020 року на церемонії до 75-ї річниці визволення табору. Тоді він закликав не миритися з кривдженням меншин, порушенням прав людини та історичною брехнею.

Нагадаємо, подібні акції на підтримку українців у Польщі відбувалися й раніше – зокрема 19 липня мітинги пройшли у Варшаві та Вроцлаві проти мови ненависті й ксенофобії.