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«Укрпошта» доставляла лист 11 днів: клієнт відсудив 3 тис. грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Укрпошта» доставляла лист 11 днів: клієнт відсудив 3 тис. грн
Адвокат заявив, що тривалий час нервував і хвилювався через затримку
фото: Укрпошта

Суд також зобов'язав поштового оператора сплатити штраф за затримку доставки

«Укрпошта» має виплатити клієнту 3 тис. грн моральної компенсації та 10 грн штрафу через затримку доставки листа. Відправлення надійшло адресату лише через 11 днів після відправлення. Відповідне рішення ухвалив Вознесенівський районний суд Запоріжжя, інформує «Главком».

Позивач, який працює адвокатом, надіслав до «ПриватБанку» адвокатський запит в інтересах свого клієнта, який постраждав від шахрайських дій. Однак лист доставили із суттєвою затримкою. Через це адвокат заявив, що тривалий час нервував і хвилювався, оскільки затримка завадила йому належним чином захищати права та інтереси клієнта. Ці обставини суд врахував під час визначення розміру моральної шкоди.

Поштовий оператор пояснив затримку тим, що не зміг своєчасно вручити кореспонденцію через відсутність уповноваженого працівника «ПриватБанку». За інформацією банку, особа, яка мала право отримувати кореспонденцію, перебувала на лікарняному. Однак суд не визнав це достатньою підставою для звільнення «Укрпошти» від відповідальності. Поштовий оператор, на думку суду, не надав належних доказів того, що затримка сталася саме з вини банку.

Суд дійшов висновку, що внаслідок неналежного надання поштової послуги позивач зазнав моральних страждань. Тому з «Укрпошти» постановили стягнути 3 тис. грн моральної шкоди. Крім того, поштового оператора зобов'язали сплатити 10 грн штрафу, що становить 25% вартості послуги доставки.

Таким чином, затримка доставки листа на 11 днів завершилася для «Укрпошти» судовим рішенням про виплату клієнту компенсації та штрафу. Не виключено, що ця ситуація може призвести до збільшення кількості судових позовів проти поштового оператора з вимогою компенсації моральних збитків через затримки доставки листа або ж посилки. 

Нагадаємо, що один із банків припиняє виплачувати пенсії, їх тепер доставлятиме «Укрпошта».

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Теги: компенсація суд пошта Укрпошта

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