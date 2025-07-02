Курс базової військової підготовки не має бути обов'язковим для студентів – МОН

За словами чиновника, в Раді зареєстрований проєкт закону, який скасовує БЗВП як обов'язкову частину навчального процесу

Заступник міністра освіти Михайло Винницький переконаний, що курс базової військової підготовки для студентів, який з 1 вересня буде викладатися в університетах, не має бути обов'язковим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zn.ua.

За словами чиновника, примусити 120 тис. студентів-другокурсників обов'язково проходити курс БЗВП, який нині передбачений, «не варіант». «Що ми будемо робити з такою реальністю, коли велика кількість людей (я говорю про тисячі), захочуть відкупитися від БЗВП: "Я не хочу — не можу з різних причин, а давай, шановний пане інструкторе, запишеш мене, і ось тобі 100 баксів". І це буде загальнонаціональна проблема», – наголосив Винницький.

Заступник міністра додав, що держава створює «корупціогенну пастку». Винницький заявив, що вже зареєстрований проєкт закону, який скасовує базову загальну військову підготовку для студентів як обов'язкову частину навчального процесу, а замість нього передбачає курс «Основи національного спротиву». Він не розповів деталі нового законопроєкту, але вказав, що немає сумнів у тому, що в новому курсі тривалість теоретичної частини не зміниться. «Однак все решта має суттєво змінитися і буде змінено до найближчого часу», – стверджує заступник голови МОН.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Як повідомлялося, термін базової загальної військової підготовки буде збільшено до 51 дня. Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

До слова, підготовка чоловіків, які долучилися на військову службу за контрактом «18-24», відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до трьох місяців.