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«Нова пошта» сплатила податків 5 млрд грн за пів року

Новини компаній
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Нова пошта» сплатила податків 5 млрд грн за пів року
Загалом за минулий 2022 рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни 7,1 млрд грн податків і зборів
фото з відкритих джерел

«Нова пошта» входить до ТОП-20 найбільших платників податків в Україні

Компанії групи «Нова пошта» за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети усіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року – 2,9 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нової пошти.

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За даними ДФС, «Нова пошта» входить до ТОП-20 найбільших платників податків в Україні.

Загалом за минулий 2022 рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни 7,1 млрд грн податків і зборів.

«Нова пошта» сплатила податків 5 млрд грн за пів року фото 1

Нагадаємо, український поштовий оператор «Нова пошта» доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий.

Також повідомлялось, що незабаром «Нова пошта» відкриє нові відділення в двох європейських країнах. Починаючи з вересня, кур'єрська компанія «Нова пошта» розпочне свою діяльність в Латвії та Естонії. З жовтня планується відкриття відділень компанії. 

Теги: податки Нова пошта

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