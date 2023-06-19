Нове фото Залужного вразило соцмережі. Головнокомандувач ЗСУ вдягнув цікавий значок

У соцмережах розлетілися фото головнокомандувача, на яких видно емблему маленького Ґроґу

Сьогодні, 19 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із начальником Генштабу ЗCУ генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою. На цю зустріч Залужний вдягнув невеличкий значок Ґроґу (популярний персонаж оригінальної трилогії і трилогії приквелів «Зоряних воєн», належить до тієї ж інопланетної раси, що і майстер-джедай Йода).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Неможливо перемогти генерала, який місцем народження у ФБ вказує «Єрусалим», і носить маленького Ґроґу на грудях», – прокоментував фото головнокомандувача колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович в facebook.

«Майстер Йода! Так і є! Да прибуде з ним сила!», «Класне фото з неймовірною людиною», – коментують світлину в соцмережах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що на цій зустрічі Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів роботу в угрупованнях військ, які наразі виконують найскладніші завдання у найзапекліших ділянках фронту. За словами Головнокомандувача, операція продовжується згідно з планом.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що бійці 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада визволила від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області. Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив звільнення населеного пункту та показав відео.