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Окупантам вдалося прорватися в Очеретине: деталі від ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупантам вдалося прорватися в Очеретине: деталі від ЗСУ
фото: Генштаб

Сили оборони України вживають заходів для стабілізації ситуації на цьому напрямку

Російські загарбники прорвали і закріпилися у населеному пункті Очеретине на Авдіївському напрямку. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

«Наразі ворогу вдалося прорватися і закріпитися в цьому населеному пункті. Одна частина його перебуває під контролем ворога. Ця частина населеного пункту під вогневим контролем Сил оборони», – зазначив речник Оперативно-стратегічного угруповання.

За його словами, Збройні сили і Сили оборони вживають всіх заходів, щоб вибити ворога із селища.

Як і раніше речник нагадав, що ворог кинув на штурми Очеретиного до чотирьох бригад. Своєю чергою Сили оборони України вживають заходів для стабілізації ситуації на цьому напрямку, зокрема, для повернення під контроль Очеретиного.

«З цією метою були введені додаткові сили і засоби з резерву», – зазначив Волошин.

Нагадаємо, протягом 1 травня на Куп’янському та Лиманському напрямку нашими воїнами було відбито 14 атак. На Авдіївському напрямку, українськими захисниками було відбито 39 атак. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Загалом протягом 1 травня, ворог завдав п'ять ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Теги: ЗСУ війна ворог втрати Генштаб

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