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Соцвиплати-2024. Яку допомогу зможуть отримати українці в наступному році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Соцвиплати-2024. Яку допомогу зможуть отримати українці в наступному році
У 2024 році зросте прожитковий мінімум та з 1 січня становитиме 2 920 грн
фото з відкритих джерел

Уряд планує спрямувати в наступному році на соціальну сферу 469 млрд грн, що на 25 млрд грн більше, ніж у 2023-му

У 2024 році зросте прожитковий мінімум та з 1 січня становитиме 2 920 грн. Всі прив’язані до нього соціальні виплати, що передбачено проєктом державного бюджету на наступний рік теж зростуть. Які ж соцвиплати та наскільки саме зростуть читайте у нашому матеріалі.

Підвищення пенсій-2024

Мінімальна пенсія зросте з 2 093 грн до 2 361 грн. Тобто тут зростання на 268 грн у порівнянні з її рівнем у 2023 році. А середня пенсія збільшиться з 5 311 грн до 6 000 грн.

Декретні виплати у 2024 році

Для жінок, які не працюють і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, сума декретних виплат становить 25% від розміру прожиткового мінімуму.

Тож наступного року мінімальний розмір цієї допомоги збільшиться з 647 до 757 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку

На дітей до шести років:

  • 6 407,5 грн;
  • 8 970,5 грн – якщо дитина з інвалідністю;

На дітей від 6 до 18 років:

  • 7 990 грн;
  • 11 186 грн – якщо дитина з інвалідністю.

Допомога тим, хто доглядає за хворою дитиною

  • до 6 років – 5 126 грн;
  • від 6 до 18 років – 6 392 грн.

Розмір аліментів-2024

Розміри аліментів залежать від встановленого прожиткового мінімуму для дитини певного віку:

  • до 6 років – 2 563 грн;
  • від 6 років до 18 років – 3 196 грн.

Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Розмір становить різницю між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за останні пів року.

З 1 січня 2024 року максимальний розмір такої допомоги:

  • для дітей до 6 років – 1 281,5 грн;
  • після 6 років – 1 598 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям-2024

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме:

  • для працездатних осіб (45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) – 1 362,6 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100% відповідного прожиткового мінімуму) – 2 361 грн;
  • для дітей – 130% (до 6 років – 3 331,9 грн, з 6 до 18 років – 4 154,8 грн, з 18 до 23 років (за умови навчання) – 3 936,4 грн).

Виплати тим, хто проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

Розмір визначається як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом за останні шість місяців. Проте вона не може бути більшою за прожитковий мінімум на одну особу. Тобто максимальний розмір допомоги становитиме 2 920 грн.

Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:

  • особам з інвалідністю з дитинства I групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн);
  • особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 888,8 грн);
  • особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 416,6 грн);
  • на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 652,7 грн).

Розмір надбавки на догляд:

  • особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (4 722 грн);
  • особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн);
  • самотній особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка, за висновком ЛКК, потребує постійного стороннього догляду – 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 770,75 грн);
  • на дитину з інвалідністю віком до 6 років, яка належить до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (5 163 грн);
  • на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (1 281,5 грн);
  • на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (6 392 грн);
  • на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (1 598 грн).

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму перерахунок державної соціальної допомоги (у тому числі з надбавкою на догляд) проводиться органами соціального захисту населення без подання заяви особою з інвалідністю з дитинства чи законним представником особи з інвалідністю з дитинства, визнаної недієздатною, та дитини з інвалідністю віком до 18 років, яка отримує державну соціальну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зросте розмір соціальної допомоги.

До слова, Кабмін анонсував підвищення виплат деяким категоріям переселенців.

Теги: гроші соцвиплати українці уряд

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