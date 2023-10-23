Для подання заявки треба перебувати в Канаді та мати статус тимчасового резидента

Программа працює відсьогодні та дозволяє деяким громадянам отримати дозвіл на постійне проживання

Канада запустила нову міграційну програму для українців – вона стартувала сьогодні, 23 жовтня, і дозволяє тим громадянам, які мають близьких родичів-резидентів або громадян країни, отримати дозвіл на постійне проживання. Подробиці повідомили на офіційному сайті міністерства в справах імміграції, біженців і громадянства Канади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми запровадили тимчасову державну політику, щоб допомогти родинам, які постраждали від російського вторгнення в Україну, возз'єднатися в Канаді», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скористатися програмою можуть українці, близькі родичі яких мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. До близьких родичів відносяться діти, онуки, батьки, бабусі й дідусі, чоловік або дружина, а також брати й сестри.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для подання заявки треба перебувати в Канаді та мати дійсний статус тимчасового резидента (або подати заявку на відновлення свого статусу, якщо його термін дії закінчився менш як 90 днів тому). Також нова програма дозволяє подати заявку громадянам третіх країн, якщо їхні дружина чи чоловік є громадянами України та мають родину в Канаді, але не можуть виїхати або ж загинули чи зникли безвісти.

Громадянин Канади або постійний житель країни, з яким буде возз’єднуватися родич, повинен:

проживати в Канаді;

бути старшим за 18 років;

не отримувати раніше дозвіл на постійне проживання за цією програмою.

Нагадаємо, Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року. Це такий механізм ЄС, який задіюють у виняткових обставинах масового припливу для забезпечення колективного захисту переміщених осіб та зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.

Також «Главком» писав, що в багатьох країнах вже відчувається сильне перенасичення нашими мігрантами. Деякі з них на кілька місяців призупиняють можливість до них в’їжджати, деякі думають над тим, як стимулювати українців повертатися додому. Для прикладу, вже три держави платитимуть українським біженцям гроші за те, що ті повернуться на Батьківщину.