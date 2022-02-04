Окупанти в Криму підтвердили 12 років колонії українцю за «шпигунство»

Так званий суд відмовив в апеляції 61-річному українцю Костянтину Ширінгу

Так званий суд в окупованому РФ Криму відмовив в апеляції 61-річному українцю Костянтину Ширінгу і залишив чинним вирок – 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму за звинуваченням у «шпигунстві». Про це сьогодні повідомило ТАСС з посиланням на ФСБ Росії.

«Третім апеляційним судом загальної юрисдикції у задоволенні апеляційної скарги, поданої стороною захисту, відмовлено», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що 15 квітня 2020 року ФСБ заявила про затримання в Криму учасників «української розвідувально-диверсійної групи», до якої нібито входила «російська військовослужбовець, підозрювана у видачі державної таємниці»,– Тетяна Кузьменко та громадянин України, підозрюваний у «здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби» – Костянтин Ширінг. Були порушені справи «про державну зраду та шпигунство».

За версією ФСБ, прапорщик Кузьменко нібито передавала Ширінгу відомості про чисельність особового складу полку, ракетне та інше озброєння, місця його дислокації, а він цю інформацію передавав до Міноборони України.

7 червня 2021 року Південний окружний військовий суд Росії призначив вісім років позбавлення волі з відстрочкою на два роки військовослужбовцю Тетяні Кузьменко, яка звинувачується в «державній зраді». Суд дав відстрочку, доки дитина Кузьменко не досягне 14-річного віку.

Справу розглядали в особливому порядку та у закритому режимі через матеріали під грифом «цілком таємно». Особливий порядок розгляду справ застосовується, зазвичай, у разі визнання провини.

У жовтні 2021 року окупанти в Криму засудили українця Ширінга до 12 років за «шпигунство».

За інформацією правозахисної групи, Ширінг страждає на серцево-судинні захворювання. Він кілька разів звертався з заявою про медичну допомогу до адміністрації Сімферопольського СІЗО та неодноразово скаржився на неданання медичної допомоги. Після цього адміністрація СІЗО за кілька разів переводила його з камери до камери й умови тримання в кожній булі гірші, ніж у попередній.