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Окупаційна адміністрація пояснила, чому у Севастополі постійно смердить

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Окупаційна адміністрація пояснила, чому у Севастополі постійно смердить
Мешканці тимчасово окупованого Криму занепокоєні через дим
фото: Reuters

Окупаційна «влада» радить всім, хто бачить задимлення, не хвилюватись 

Мешканці тимчасово окупованого Криму занепокоєні через задимлення в акваторії Севастопольської бухти, в той час, як окупаційна «влада» повідомляє, що нічого страшного не відбувається.

«За інформацією від Чорноморського флоту – використовуються табельні засоби аерозольного маскування, триває тренування постів димопуску. Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно», – повідомив «губернатор» міста Михайло Развожаєв.

Окупаційна адміністрація пояснила, чому у Севастополі постійно смердить фото 1

Він також додав, що у місті все спокійно. 

Нагадаємо, у мережі з’явились декілька знімків російського підводного човна «Ростов-на-Дону» після «зустрічі» зі снарядами ЗСУ в ніч на 13 вересня. Пошкодження були отримані в результаті ракетного удару України по сухому доку Севастопольського морського заводу у тимчасово окупованому Криму. На знімках можна побачити колосальні пошкодження підводного човна – посередині та в задній частині корпусу зяють великі отвори.

Також ми писали, що атаки по кораблях Чорноморському флоту РФ, ймовірно, повторяться у найближчому майбутньому. Це лише питання часу та відстані. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Теги: окупанти Севастополь

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