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ЗСУ просуваються південніше Бахмута, мають успіх на Мелітопольському напрямку – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ просуваються південніше Бахмута, мають успіх на Мелітопольському напрямку – Генштаб
фото: Генштаб

Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії у районі Авдіївки та Мар'їнки Донецької області

Українські захисники тиснуть на противника на Мелітопольському напрямку. Тяжкі бої тривають, наші бійці на деяких ділянках мають успіхи. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Як зазначив речник, Сили оборони мали успіх південніше населеного пункту Роботине та західніше Вербового на Мелітопольському напрямку. Воїни закріплюють на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку Сили оборони також продовжують вести наступальні дії. ЗСУ просуваються південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ просуваються південніше Бахмута, мають успіх на Мелітопольському напрямку – Генштаб фото 1

Своєю чергою російські окупанти вели безуспішні наступальні дії у районі Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. Також, за словами Ковальова, ЗСУ стримують наступ ворога на Лиманському та Бахмутському напрямках.

«Противник вів безуспішні наступальні дії у районі Новоєгорівки та Оріхово-Василівки», - додав речник.

Влітку наші бійці посилили наступ у Запорізькій області, бої точаться відразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. За повідомленнями деяких ЗМІ, українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів.

Триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

 

Теги: окупанти Генштаб обстріл Андрій Ковальов ворог наступ

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