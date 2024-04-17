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Ракетний удар по Чернігову та червона лінія Путіна. Головне за 17 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Чернігову та червона лінія Путіна. Головне за 17 квітня
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Вранці 17 квітня російські війська вдарили ракетами по Чернігову

Ракетний удар по Чернігову, атака на завод у Казані, спікер Палати представників назвав остаточну дату голосування за допомогу Україні«Главком» склав добірку новин 17 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Спікер Палати представників назвав остаточну дату голосування за допомогу Україні

Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомляє видання СNN з посиланням на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

У записці до членів Конгресу Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері, зокрема за українським часом – в ніч на неділю.

Як зазначає видання, спікер стикається зі значними тиском щодо внесення змін до пакета зовнішньої допомоги, запропонованого на початку цього тижня – і не лише з боку найбільш правих членів парламенту. У той час як члени фракції консервативної партії Палати представників б'ють на сполох щодо безпеки кордонів і законопроєктів про зовнішню допомогу ще з засідання фракції у вівторок, тепер ці крики перекинулися на рядових членів парламенту.

Україна могла перетнути ядерну червону лінію Путіна

Атаки безпілотників на російську радіолокаційну станцію вірогідно перетнути одну з червоних ліній Москви для потенційного застосування ядерної зброї – «зрив дій у відповідь ядерних сил», згідно з формулюванням указу Кремля, підписаного диктатором Володимиром Путіним у 2020 році.

Як повідомляється, українські безпілотники націлилися на 590-й окремий радіотехнічний центр військової частини 84680 у місті Ковілкіно сьогодні вранці та 11 квітня. Ковілкіно розташоване в Республіці Мордовія, приблизно за 360 миль від українського кордону. На цьому об'єкті розміщений загоризонтну радіолокаційну станцію «Контейнер», яка є частиною російської мережі розвідки і раннього попередження про повітряно-космічні атаки, в тому числі балістичні ракети.

Стало відомо, коли відбудеться засідання Ради Україна-НАТО

Вже у п’ятницю, 19 квітня, пройде засідання Ради Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Рада Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів оборони «для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України», в ній також візьме участь Володимир Зеленський. Зокрема, йтиметься про протиповітряну оборону України, а також артилерійські снаряди.

Ракетний удар по Чернігову

Вранці 17 квітня російські війська вдарили ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Станом на 21:00 відомо про 17 загиблих, у тому числі дві особи померли в лікарні, та 60 постраждалих, із них три дитини. Попередньо 20 будинкам завдано пошкоджень, переважно повилітали вікна. Триває обхід та обстеження квартир.

Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба повідомив, що по місту вдарили трьома «Іскандерами».

Атака на завод у Казані

Авіаційний завод  ім. Горбунова у Казані сьогодні зранку 17 квітня, атакували безпілотники Головного управління розвідки. На авіазаводі  ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

Вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова у Казані пролунали 17 квітня близько 10 години ранку (за Києвом). Як повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж, перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

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Теги: Чернігів обстріл війна США окупанти

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