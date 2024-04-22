Чи встигнуть ТЦК оновити дані за 60 днів: прогноз аналітиків

За нинішніх умов ТЦК доведеться ставити на облік щонайменше 93 чоловіків на годину

Відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловікам призовного віку буде потрібно протягом 60 днів уточнити свої облікові дані. Видання texty.org.ua зробило моделювання та розповіло, чи встигнуть ТЦК оновити дані військовозобов'язаних у відведений період.

Аналітики пояснили, що поки що незрозуміло, як працюватиме електронне оновлення даних і як це можна буде зробити через ЦНАП. Зі згаданих у законі способів діє тільки один – ТЦК. «Ми змоделювали, з якою швидкістю колишні військкомати мають оновлювати дані чоловіків, які туди прийдуть, щоб ті, хто не встиг вистояти в черзі, не вважалися ухилянтами й не платили 17 тис. грн штрафу», – йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства оборони, в Україні нині працює 178 ТЦК. Якщо ЦНАПи й електронний кабінет не запрацюють, ТЦК мають обслужити приблизно 7 904 000 чоловіків. До повномасштабного вторгнення в Україні проживало трохи менш як 10,5 млн чоловіків віком від 18 до 59 років (без урахування тимчасово окупованих Криму та Донбасу). Від цієї кількості відняли 1,3 млн тих, хто нині служить у силах оборони, 659 тис. втікачів від війни, 569 тис. осіб через окупацію, і ще 25 тис. ув’язнених.

Аналітики розглянули кілька сценаріїв, які дозволяють вирахувати середнє навантаження на кожен ТЦК в Україні.

Сценарій 1

Згідно з чинним графіком більшість київських ТЦК приймають громадян лише 8 годин на тиждень (двічі на тиждень із 9:00 до 13:00). За цим сценарієм один середньостатистичний український ТЦК має обслуговувати приблизно 1110 відвідувачів за день. І реєструвати 693,8 військовозобов’язаних за годину (враховуючи, що щодня в них у середньому лише 1,6 приймальної години).

Сценарій 2

ТЦК оновлюватимуть дані протягом 40 робочих годин на тиждень, тобто по 8 годин щодня, крім вихідних. Тоді потрібно буде реєструвати 139 осіб за годину.

Сценарій 3

ТЦК обслуговуватимуть громадян по 8 годин щодня без вихідних протягом 60 днів. У такому разі вони мають ставити на облік 93 чоловіків за годину.

За власними спостереженнями аналітиків у 2022 році в Києві один кабінет у ТЦК протягом дня приймав 30–40 осіб, причому для реєстрації їх потрібно пройти кілька. Таким чином, дані моделювання дозволяють припустити, що завдання щодо оновлення даних за 60 днів не є реальним.

Як відомо, Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.