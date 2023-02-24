Парад планет: українці спостерігали рідкісне астрономічне явище (фото)
У мережі з'явилися фотографії, на яких можна побачити, як три небесні тіла вишикувалися в один ряд
Ввечері 23 лютого українці могли побачити, як Юпітер, Венера та Місяць вишикувалися в одну лінію. Таке рідкісне астрономічне явище називають «парадом планет». Незвичні фото розлетілися мережею.
Парад планет – це астрономічна подія, яка відбувається, коли кілька планет Сонячної системи опиняються по один бік від Сонця, вишикувавшись в один ряд у невеликому секторі неба.
22 лютого біля Місяця можна було розгледіти Венеру, а вже наступного дня до них приєднався Юпітер. Усі три планети розташовані приблизно на однаковій відстані, що й створює таку захопливу картину.
Нагадаємо, що в районі української станції «Академік Вернадський» в Антарктиді на білому сніговому покриві з’явилися рожеві візерунки. Яскраві фото без фотошопу оприлюднив Національний антарктичний науковий центр.
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