Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Померла заслужена артистка України Ольга Черсак

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Померла заслужена артистка України Ольга Черсак
Заслужена артистка України Ольга Черсак присвятила понад чотири десятиліття творчій діяльності у складі ансамблю «Росинка»
Фото: Facebook / Ольга Черсак-Гриньків

Співачка понад 40 років виступала у складі ансамблю «Росинка»

Пішла з життя заслужена артистка України Ольга Черсак, якій було 64 роки. Вона також мала звання заслуженого працівника культури України та працювала доценткою Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Про її смерть повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку Катедрального собору Бучацької єпархії УГКЦ у Чорткові, що на Тернопільщині.

«Сьогодні упокоїлася в Бозі. Ольга Черсак. Щиро співчуваємо о. Роману та п. їмості Христині Гарасимів! Про похоронні Богослужіння повідомимо згодом», – йдеться в дописі собору.

Ольга Черсак народилася 21 травня 1962 року в селі Іванків на Тернопільщині. Після завершення шкільного навчання вступила до Чортківського педагогічного училища, яке закінчила у 1982 році. Того ж року продовжила освіту на музично-педагогічному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника (нині – Карпатський національний університет імені Василя Стефаника). У 1986 році закінчила його з відзнакою.

Того ж року Черсак розпочала викладацьку діяльність у закладі, згодом працювала на кафедрах музики та хореографії.

У 1992 році Ользі Черсак присвоїли звання «Заслужений працівник культури України». У 1997 році вона отримала вчене звання доцента. У 1998 році стала лауреаткою першої обласної премії імені Василя Стефаника в галузі літератури, мистецтва та архітектури за концертну та виконавську майстерність. У 2003 році отримала звання «Заслужений артист України». Із 2005 року працювала доценткою кафедри мистецьких дисциплін початкової освіти.

Важливою частиною творчого життя Ольги Черсак була участь у народному вокальному ансамблі «Росинка» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У складі колективу артистка виступала впродовж 42 років. Черсак брала участь у концертних виступах, записах для радіо й телебачення, створенні музичних альбомів і фільмів.

Зокрема, ансамбль став учасником повнометражної стрічки «Дзвенить «Росинка» у піснях» (1994) та документально-музичного фільму «Росинка. Український феномен» (2018). Артистка також долучалася до підготовки репертуарних збірників колективу. «Росинка» представляла українське мистецтво за кордоном, зокрема в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії та Литві, а також виступала на сценах Києва, Львова та інших українських міст.

Раніше «Главком» також повідомляв про смерть заслуженої артистки України Наталії Перчевської. Акторка понад 50 років працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, де зіграла десятки ролей.

Читайте також:

Теги: смерть артист університет феномен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіра Магіан брала участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо
Боролася з раком. Пішла з життя 34-річна чемпіонка Європи з легкої атлетики
1 листопада, 13:55
За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей
У Польщі розпочалися пошуки поховань загиблих українців у 1944 році (фото)
7 жовтня, 18:26
Після влучання дрона у складському приміщенні, розташованому у Бучанському районі, виникла масштабна пожежа
Атака РФ на склади у Бучанському районі: під завалами знайдено тіло жінки
9 жовтня, 12:44
Реконструкцію корпусу стоматологічного факультету проводили у 2020–2021 роках
Ремонт університету в Ужгороді обернувся справою про мільйонні збитки
16 жовтня, 03:09
Народна артистка України Ольга Осіїк
Померла народна артистка України Ольга Осіїк
18 жовтня, 04:57
Олександр Жибров був командиром ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя льотчику, який спрямував палаючий Су-25 на окупантів
20 жовтня, 14:47
Унаслідок катастрофи загинули двоє людей, ще двоє осіб госпіталізовані
Пасажирів затиснуло в палаючій автівці: у ДТП на Вишгородщині загинули двоє людей
15 жовтня, 13:15
Хесус де Мігель помер у 30 років
Футбольна федерація перенесла всі матчі Кубка Іспанії через трагічну смерть форварда
Вчора, 20:21
Костянтин Чуб навчав студентів інформатики з елементами програмування, математики з методикою навчання та безпекознавства
У Полтаві внаслідок ворожого удару загинув 59-річний науковець
18 жовтня, 20:29

Суспільство

Померла заслужена артистка України Ольга Черсак
Померла заслужена артистка України Ольга Черсак
Лише троє чоловіків призовного віку звернулися до Центру повернення українців у Німеччині за пів року роботи
Лише троє чоловіків призовного віку звернулися до Центру повернення українців у Німеччині за пів року роботи
Сумне свято «Укрзалізниці». Які зарплати отримують прості залізничники?
Сумне свято «Укрзалізниці». Які зарплати отримують прості залізничники?
Прикордонники повідомили, що зараз відбувається на кордоні з Білоруссю
Прикордонники повідомили, що зараз відбувається на кордоні з Білоруссю
Нардепи запропонували запровадити нове свято для переселенців
Нардепи запропонували запровадити нове свято для переселенців
Ситуація з порушниками на кордоні змінилася: оприлюднено нові дані
Ситуація з порушниками на кордоні змінилася: оприлюднено нові дані

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
149K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua