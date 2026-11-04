Померла заслужена артистка України Ольга Черсак

Співачка понад 40 років виступала у складі ансамблю «Росинка»

Пішла з життя заслужена артистка України Ольга Черсак, якій було 64 роки. Вона також мала звання заслуженого працівника культури України та працювала доценткою Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Про її смерть повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку Катедрального собору Бучацької єпархії УГКЦ у Чорткові, що на Тернопільщині.

«Сьогодні упокоїлася в Бозі. Ольга Черсак. Щиро співчуваємо о. Роману та п. їмості Христині Гарасимів! Про похоронні Богослужіння повідомимо згодом», – йдеться в дописі собору.

Ольга Черсак народилася 21 травня 1962 року в селі Іванків на Тернопільщині. Після завершення шкільного навчання вступила до Чортківського педагогічного училища, яке закінчила у 1982 році. Того ж року продовжила освіту на музично-педагогічному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника (нині – Карпатський національний університет імені Василя Стефаника). У 1986 році закінчила його з відзнакою.

Того ж року Черсак розпочала викладацьку діяльність у закладі, згодом працювала на кафедрах музики та хореографії.

У 1992 році Ользі Черсак присвоїли звання «Заслужений працівник культури України». У 1997 році вона отримала вчене звання доцента. У 1998 році стала лауреаткою першої обласної премії імені Василя Стефаника в галузі літератури, мистецтва та архітектури за концертну та виконавську майстерність. У 2003 році отримала звання «Заслужений артист України». Із 2005 року працювала доценткою кафедри мистецьких дисциплін початкової освіти.

Важливою частиною творчого життя Ольги Черсак була участь у народному вокальному ансамблі «Росинка» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У складі колективу артистка виступала впродовж 42 років. Черсак брала участь у концертних виступах, записах для радіо й телебачення, створенні музичних альбомів і фільмів.

Зокрема, ансамбль став учасником повнометражної стрічки «Дзвенить «Росинка» у піснях» (1994) та документально-музичного фільму «Росинка. Український феномен» (2018). Артистка також долучалася до підготовки репертуарних збірників колективу. «Росинка» представляла українське мистецтво за кордоном, зокрема в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії та Литві, а також виступала на сценах Києва, Львова та інших українських міст.

Раніше «Главком» також повідомляв про смерть заслуженої артистки України Наталії Перчевської. Акторка понад 50 років працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, де зіграла десятки ролей.