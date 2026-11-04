Сумне свято «Укрзалізниці». Які зарплати отримують прості залізничники?

Роботодавці у сферах будівництва, металообробки та ремонту заявляють про кадровий голод на рівні 78–84%

Нардеп: «Раніше людей примушували писати заяви за власний рахунок, а зараз керівництво придумало чотириденку»

«Укрзалізниця» відзначає професійне свято 4 листопада в умовах глибокої кадрової та фінансової кризи. Поки звичайні залізничники втрачають доходи через запровадження чотириденного робочого тижня, керівний апарат компанії залишається штучно роздутим, а її топменеджмент зберіг мільйонні виплати. Про це заявляють навіть провладні депутати.

«Главком» дослідив дисбаланси транспортного монополіста, проаналізувавши, які пропозиції заробітних плат він декларує на провідних сайтах із пошуку роботи.

Реальні оклади: скільки пропонує залізничний гігант

З 1 вересня 2026 року компанія підвищила оклади на 15% (для машиністів – на 20%). Проте зарплати (після вирахування податків) на сайтах пошуку роботи досі залишаються неконкурентними:

Архітектор, інженер-проєктувальник – 15 000 грн + щомісячні заохочення

Слюсар з ремонту рухомого складу/машиніст – від 20 000 до 25 000 грн

Слюсар-електромонтажник – від 22 000 до 25 000 грн

Токар, фрезерувальник – від 20 000 до 35 000 грн

Начальник механічного цеху – від 27 000 до 45 000 грн

Менеджер з матеріально-технічного забезпечення – від 30 000 до 35 000 грн

Менеджер з пошуку кадрів – 35 000 грн

Головний юрист, адвокат – 40 000 грн

Водночас вимоги до кандидатів на критично важливі вакансії максимально спрощені. Наприклад, для посади «інженера відділу волоконно-оптичних та місцевих мереж зв’язку» в Києві вища освіта та досвід роботи вже не є обов’язковими. Цей спеціаліст має контролювати технічний стан усіх ліній зв’язку та відновлювати мережі у разі пошкоджень. Розмір заробітної плати у вакансії приховано, хоча для технічних фахівців компанії ставка зазвичай стартує від 18 000 грн.

Чотириденний тиждень та роздуті «надбудови»

Задля економії коштів компанія перевела працівників (крім представників суто робітничих професій) на чотириденний робочий тиждень. У компанії звітують, що це дозволяє заощаджувати щонайменше 200 млн грн на місяць. Проте народний депутат Олександр Качура переконаний, що на практиці керівництво просто «замінило шило на мило» – такий крок лише посилює кадрову кризу та веде до вимивання кваліфікованих спеціалістів, тоді як адміністративний апарат залишається недоторканим. Більше того, за словами парламентаря, така економія відбувається суто за рахунок лінійного персоналу, який і так змушений працювати під надмірним навантаженням.

«У компанії є величезна кількість «надбудов» над звичайними працівниками – начальники начальників і тому подібне. Вихід – скорочувати кількість працівників саме у бюрократичній частині, де штат фактично роздутий. При цьому звичайні працівники виконують роботу буквально за п'ятьох. Раніше людей примушували писати заяви за власний рахунок, а зараз керівництво придумало чотириденку. Це точно не сприятиме реальній економії. Треба зменшувати мільйонні зарплати наглядових рад. Один із членів наглядової ради мені казав, що вони працюють декілька разів на місяць і отримують за це мільйони», – сказав Качура.

Брак кадрів за певними спеціальностями перетнув критичну межу у 30%

Роботодавці у сферах будівництва, металообробки та ремонту заявляють про кадровий голод на рівні 78–84%. Для «Укрзалізниці» це особливо відчутно: існує гостра нестача виробничого персоналу (машиністів, ремонтників, колійників).

Низькі зарплати робітникам породжують величезний дефіцит кадрів. Катастрофічно бракує колійників, машиністів, обхідників вагонів, енергетиків. Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський заявляв, що брак кадрів за певними спеціальностями перетнув критичну межу у 30%. Деякі локальні профспілки озвучують цифру – 50%. Однак це стосується прифронтових міст, звідки масово повиїжджали жителі.

Скільки платять два найбільших роботодавці України – «Укрзалізниця» та АТБ

Перше місце серед найбільших роботодавців України займає «Укрзалізниця», на другому – «АТБ-Маркет». «Главком» порівняв не лише зарплати, але й показники обох компаній. Приватний сектор швидше реагує на інфляцію і платить більше. Однак «Укрзалізниця» на багато які вакансії дає бронювання. Це повинно було б привабити чоловіків на робітничі професії, втім, навіть із цим бонусом, дефіцит кадрів залишається значним.

Показник АТ «Укрзалізниця» (Транспорт) ТОВ «АТБ-Маркет» (Ритейл) Поточна кількість штату Приблизно 170 000 працівників Приблизно 46 600 працівників (понад 60 тис. у всій корпорації) Місце в рейтингу України 1 місце (абсолютний лідер) 2 місце (лідер приватного сектору) Втрати штату від початку війни Спад на 27% (мінус приблизно 62,8 тис. людей) Спад на приблизно 23% від довоєнного піку (мінус ~14,1 тис. людей) Річна динаміка Штат продовжує скорочуватися на приблизно 5% щороку Штат стабілізувався і зростає на 1-2% (+2300 нових місць) Характер дефіциту кадрів Гостро технічний та чоловічий (брак залізничників, інженерів, слюсарів) Лінійний та логістичний (брак касирів, вантажників, водіїв розподільчих центрів)

Для порівняння: касир в АТБ в середньому отримує 27 тис. грн, а вантажник – 30 тис. грн, тоді як провідник пасажирських потягів «Укрзалізниці» заробляє 18 тис. грн, а монтер колій – 20 тис. грн.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом, яке відзначають 4 листопада. Глава держави подякував працівникам галузі за щоденну роботу в умовах повномасштабної війни та наголосив на їхній важливій ролі в забезпеченні транспортного сполучення.