Пасажир поскаржився на умови у вагоні першого класу та отримав емоційну відповідь від «Укрзалізниці»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Пасажир поскаржився на умови у вагоні першого класу та отримав емоційну відповідь від «Укрзалізниці»
В «Укрзалізниці» обуреному пасажиру відповіли, що могли б узагалі не призначати додатковий потяг
За словами Станіслава Мірошниченка, у вагоні було надто душно

Мандрівка від Києва до Чопа потягом «Укрзалізниці» стала справжнім випробуванням для Станіслава Мірошниченка. Як інформує «Главком», подробицями поїздки він поділився на своїй сторінці у Facebook.

Особливо обурило чоловіка те, що квиток в нього був у вагон першого класу, який передбачає підвищений комфорт.

«Оце називається перший клас від «Укрзалізниці. Ні кондиціонування, ні протягу, у вагоні +30. Старі гедеерівські купе. Душогубка. Виявилося, що другий клас у цьому ж потязі такий точно, тільки там по шість людей сидить у купе, а тут – по чотири», – написав обурений пасажир.

В «Укрзалізниці» емоційно відповіли на претензії Мірошниченка. Мовляв, він їхав у додатковому потязі, якого узагалі могло б і не бути.

«Ми могли би взагалі не призначати цей додатковий поїзд, але зробили це, щоб усі охочі змогли доїхати, навіть попри високий сезон і дефіцит місць. Інформація про наявність або відсутність кондиціонування, а також тип місць у вагонах була вказана на етапі купівлі квитка … Якщо формат чи умови не підходять – завжди можна обрати інший рейс із комфортом, який влаштовує саме вас», – заявили в «Укрзалізниці».

У коментарях до допису люди також зауважили, що проїзд у додатковому поїзді коштує на 30% дорожче. Також користувачі іронізують із відповіді компанії.

«Дайте можливість відчинити вікна. А так, звісно, дякуємо, дуже дякуємо. У вас нереально круте відношення до людей. Абсолютно точно ви не повинні бути єдиними, хто надає такі послуги», – вважає Надія Ніколаєва.

 «Укрзалізниця», ви знахабнілий монополіст. Я могла би цього не писати, але я написала, подякуйте мені за це. Будете читати, зробіть кондиціонер де ви сидите, на 40 градусів і перенесіть робочий стіл ближче до колег. Не займайте багато простору в кабінеті, нехай інші теж сядуть», – пожартувала Софія Касьяненко.

Раніше на Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино. Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія – «викид» рейки через аномальну спеку.

Нагадаємо, через підвищений попит на квитки у карпатському напрямку Укрзалізниця призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Ворохта. Цей рейс став можливим завдяки оптимізації маршруту поїзда, який курсує на Харківському напрямку.

Також «Укрзалізниця» анонсувала запуск додаткових поїздів Київ-Львів та Київ-Вінниця на другу половину серпня. Таким чином підприємство планує задовольнити високий попит пасажирів, особливо на маршруті між Києвом та Львовом.

Додамо, що «Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд №265/266 Київ – Одеса. 

Теги: Укрзалізниця Софія Львів Вінниця Facebook послуги квиток кондиціонер

