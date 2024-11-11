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Половина звернень на телефон довіри стосуються домашнього насильства

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Половина звернень на телефон довіри стосуються домашнього насильства
Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги надали 467 консультацій щодо домашнього насильства
фото ілюстративне

У притулках та кризових кімнатах столиці протягом місяця перебували 27 осіб: 14 жінок, один чоловік та 12 дітей

Протягом жовтня на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло 1 234 звернення, з яких 47% стосувалися домашнього насильства. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

«За місяць ми зафіксували 1 234 звернення на телефон довіри 15-00. Із них 583 – щодо домашнього насильства. У притулках та кризових кімнатах перебували 27 осіб: 14 жінок, один чоловік та 12 дітей», – зазначила Хонда.

За її словами, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги надали 467 консультацій щодо домашнього насильства, з яких 234 стосувалися фізичного насильства.

«Ми спостерігаємо поступове зростання випадків фізичного насильства – на 1-2% щомісяця. Хоч це здається незначним, утім за кожною цифрою стоять долі людей, які потребують підтримки та захисту. Ми не лише оперативно реагуємо на такі ситуації, а й активно працюємо над профілактикою: залучаємо соціальних працівників до навчальних програм і співпрацюємо з медичними установами», – додала заступниця голови КМДА .

Міська служба телефону довіри працює абсолютно конфіденційно, безоплатно та цілодобово за номерами:

  • 15-00 (зі стаціонарного);
  • (044) 272-15-00 (із мобільного).

Також можна отримати очну психологічну підтримку та юридичну допомогу в Денному центрі соціально-психологічної допомоги за адресою: вул. Райдужна, 6-А.

Раніше повідомлялося, що у столиці у рази зросла кількість випадків насильства над дітьми.  Причини такого зростання можуть бути різноманітними: від соціальних і економічних факторів до наслідків війни.

До відома, у столиці до двох років в’язниці засуджено 42-річного киянина, який вчиняв домашнє насильство щодо дружини та п’ятьох дітей.

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Теги: телефон чоловік Марина Хонда домашнє насильство

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