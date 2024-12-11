У Миколаєві засудили двох місцевих мешканців за вбивство фермера, яке сталося майже 10 років тому

У суді було доведено, що у липні 2015 року засуджені проникли до будинку 43-річного фермера у смт Березнегувате

Винним у вбивстві призначено покарання – 14 та 12 років позбавлення волі

У Миколаєві суд призначив покарання у вигляді 14 та 12 років ув’язнення двом місцевим мешканцям за розбійний напад і вбивство фермера, яке сталося понад 9 років тому. Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

«За публічного обвинувачення Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області визнано винними двох мешканців Миколаєва у вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів, розбої та зберіганні наркотичних засобів (п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 309 ККУ)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їм призначено покарання – 14 та 12 років позбавлення волі.

У суді було доведено, що у липні 2015 року засуджені проникли до будинку 43-річного фермера у смт Березнегувате. Застосувавши фізичне насильство, вони напали на чоловіка та заволоділи його грошима у сумі 10 800 грн. Внаслідок побиття чоловік помер на місці. ️

Крім того, одному із засуджених інкриміновано незаконне зберігання наркотичного засобу – канабісу вагою понад 15,5 грама.

До винесення вироку засуджені перебували під вартою.

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До слова, Львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.