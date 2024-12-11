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У Миколаєві засудили двох місцевих мешканців за вбивство фермера, яке сталося майже 10 років тому

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Миколаєві засудили двох місцевих мешканців за вбивство фермера, яке сталося майже 10 років тому
У суді було доведено, що у липні 2015 року засуджені проникли до будинку 43-річного фермера у смт Березнегувате
фото з відкритих джерел

Винним у вбивстві призначено покарання – 14 та 12 років позбавлення волі

У Миколаєві суд призначив покарання у вигляді 14 та 12 років ув’язнення двом місцевим мешканцям за розбійний напад і вбивство фермера, яке сталося понад 9 років тому. Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

«За публічного обвинувачення Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області визнано винними двох мешканців Миколаєва у вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів, розбої та зберіганні наркотичних засобів (п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 309 ККУ)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їм призначено покарання – 14 та 12 років позбавлення волі.

У суді було доведено, що у липні 2015 року засуджені проникли до будинку 43-річного фермера у смт Березнегувате. Застосувавши фізичне насильство, вони напали на чоловіка та заволоділи його грошима у сумі 10 800 грн. Внаслідок побиття чоловік помер на місці. ️

Крім того, одному із засуджених інкриміновано незаконне зберігання наркотичного засобу – канабісу вагою понад 15,5 грама.

До винесення вироку засуджені перебували під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція запобігли замаху на сім’ю волонтерів на Черкащині. Йдеться про очільницю благодійного фонду, що допомагає Силам оборони, та її чоловіка – демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на передовій. 

До слова, Львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

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Теги: прокуратура фермер чоловік поліція Україна засуджені напад Миколаїв вбивство суд поранення

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