Перелік територій бойових дій в Україні буде змінено: деталі

Відтепер зонами бойових дій будуть вважатися не тільки території, де відбувається зіткнення

В Україні удосконалено процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором

Кабмін вніс зміни до процедури формування списку територій бойових дій, згідно з якою до списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади, прикордонні з РФ чи сусідні з окупованими територіями. Про те повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

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За словами Шмигаля, до списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади прикордонні з РФ чи сусідні з окупованими територіями.

«До списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади прикордонні з рф чи сусідні з окупованими територіями. Це дозволить надавати державну допомогу комплексно, ефективно й адресно та підтримувати людей, які найбільше цього потребують», – наголосив голова Кабміну.

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Відтепер діятиме чіткий алгоритм, згідно з яким:

Обласні військові адміністрації через інформаційну систему пропонують включення тих чи інших територій до списку;

Міністерство оборони погоджує їх або обґрунтовано відхиляє;

Мінреінтеграції затверджує пропозиції або ж дає свою аргументацію щодо відхилення.

«Це дозволить надавати державну допомогу комплексно, ефективно й адресно та підтримувати людей, які найбільше цього потребують», - додав очільник уряду.

Нагадаємо, в Україні затверджено новий перелік громад, переселенці з яких мають право на державну допомогу як внутрішньо переміщені особи.