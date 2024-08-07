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Правозахисниця б’є на сполох: Росія робить усе, аби викрадені з України діти не хотіли повертатися

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Правозахисниця б’є на сполох: Росія робить усе, аби викрадені з України діти не хотіли повертатися
На думку правознавиці, дії Росії є чітко спланованими і мають місце задовго до початку повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

Аксана Філіпішина: історія з українськими дітьми – це історія геноциду

Ми маємо бути готові, що викрадені з України діти будуть відмовлятися повертатися додому. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла аналітикиня Української Гельсінської групи Аксана Філіпішина. Вона зазначила, що чим довше діти перебувають в Росії, тим важче їх повернути.

«Кожен день перебування дитини під тим тиском інформаційного простору, до якого вони потрапляють, не сприяє тому, щоб ці діти зберігали емоційний зв’язок з Україною», – зазначила аналітикиня.

Крім того, зауважила Філіпішина, окрім кількох відмінностей, законодавства України та Росії щодо прийомних родин є схожими: «РФ, окрім грошей, забезпечує прийомні родини побутовими речами – меблями, побутовою технікою, дитячим одягом і таке інше».

На думку правознавиці, дії Росії є чітко спланованими і мають місце задовго до початку повномасштабного вторгнення, Вона впевнена, що все було сплановано росіянами ще з 2014 року, коли перші «потяги надії» з Криму вивозили ешелонами українських дітей в російську глибинку і роздавали їх у російські сім’ї.

«Ціль – переламати наших дітей, русифікувати їх. І навіть якщо самі росіяни скрутно живуть, держава там із шкіри вилазить, аби заманити наших дітей, бо це складова політики, та картинка, яка їм потрібна. Це карта, якою вони будуть бити: мовляв, ми готові віддавати – а дітки ваші вже не хочуть», – пояснює аналітикиня. 

Наостанок, Філіпішина закликала українську сторону до дієвіших рішень, що дадуть  ефективний результат.

До слова, 1 липня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев’ятьох дітей із тимчасово окупованих громад Херсонської області. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Теги: росія росіяни українці діти окупація

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