Надсилала наркотики поштою. Поліцейські столиці затримали жінку за збут метадону

Поліцейські з’ясували, що зловмисниця замовляла наркотики через Інтернет, фасувала та відправляла поштою замовникам

Правоохоронці затримали 41-річну киянку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України

Поліцейські столиці затримали жінку за збут метадону. Зловмисниця розповсюджувала наркотичні речовини за допомогою сервісу поштових відправлень.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, її затримали, коли вона саме збиралася відправити чергову партію «товару». Слідчі повідомили фігурантці про підозру – їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Інформація про жінку, яка налагодила збут метадону отримали працівники поліції Києва. Фігурантку затримали неподалік поштового відділення, куди вона прямувала, щоб надіслати замовнику чергову посилку із забороненими речовинами.

Поліцейські з’ясували, що зловмисниця замовляла наркотики через Інтернет, фасувала та відправляла поштою замовникам. Під час обшуку за місцем її проживання правоохоронці вилучили засоби для фасування та розфасовані по пакетиках заборонені речовини, які скерували на проведення експертизи.

Правоохоронці затримали 41-річну киянку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури, повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.