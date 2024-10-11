Північне сяйво над Україною: у яких регіонах вдалося побачити рідкісне явище (фото)

Ймовірно, українці зможуть спостерігати північне сяйво до ранку 13 жовтня

Увечері, 10 жовтня, у багатьох регіонах України можна було помітити полярне сяйво. Причина активності в небі – потужний спалах 8 жовтня на Сонці. Про це повідомили синоптики Центру прогнозування космічної погоди (SWPC).

Жителям Київщини, Вінниччини, Рівненщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини, Одещини та інших регіонів України вдалося побачити рідкісне явище. Вони публікують фото полярного сяйва у мережі.

Полярне сяйво над Харківщиною фото: Kostyantyn Khimichenko/Facebook

Полярне сяйво над Вінниччиною фото: Dima Lavrenchuk/Facebook

Північне сяйво над Полтавщиною фото: Володимир Кажанов/Facebook

Зазначається що північне сяйво спричинила геомагнітна буря класу G4. Синоптики прогнозують, що спалахи на Сонці триватимуть до неділі.

Полярне сяйво над собором у Чернігові фото: Oleksandr Arendar/Facebook

Північне сяйво над Житомирщиною фото: ЖитомирWow/Facebook

Ймовірно, українці знову побачать рідкісне природне явище. Прогнозується, що його можна буде спостерігати до ранку 13 жовтня.

Північне сяйво зараз спостерігається у багатьох регіонах України



Кидайте фото у коментарі, якщо у вас теж подібна краса у небі pic.twitter.com/VQQljzUXhF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 10, 2024

До того ж бригадна артилерійська група 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» також показала північне сяйво в нічному небі над Донеччиною. На фото військові позують на фоні рідкісного явища.

4 фото На весь екран





Північне сяйво над Донеччиною фото: бригадна артилерійська група 12-ї бригади спеціального призначення «Азов»

«Край, де війна не припиняється ні на секунду вже понад 10 років, ніби віддзеркалює всю кров, пролиту захисниками за ці землі», – йдеться у підписі до фото.

Полярне, або північне, сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. Північне сяйво у небі України зазвичай спостерігається один раз на декілька років.

Нагадаємо, біля станції «Академік Вернадський» знову спостерігали південне полярне сяйво. Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище.

До слова, українські науковці на станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне природне явище для цієї місцевості – ясне нічне небо в Антарктиці, що дозволило побачити великий Місяць у всій його красі.