Північне сяйво над Україною: у яких регіонах вдалося побачити рідкісне явище (фото)
Ймовірно, українці зможуть спостерігати північне сяйво до ранку 13 жовтня
Увечері, 10 жовтня, у багатьох регіонах України можна було помітити полярне сяйво. Причина активності в небі – потужний спалах 8 жовтня на Сонці. Про це повідомили синоптики Центру прогнозування космічної погоди (SWPC).
Жителям Київщини, Вінниччини, Рівненщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини, Одещини та інших регіонів України вдалося побачити рідкісне явище. Вони публікують фото полярного сяйва у мережі.
Зазначається що північне сяйво спричинила геомагнітна буря класу G4. Синоптики прогнозують, що спалахи на Сонці триватимуть до неділі.
Ймовірно, українці знову побачать рідкісне природне явище. Прогнозується, що його можна буде спостерігати до ранку 13 жовтня.
Північне сяйво зараз спостерігається у багатьох регіонах України
Кидайте фото у коментарі, якщо у вас теж подібна краса у небі pic.twitter.com/VQQljzUXhF
До того ж бригадна артилерійська група 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» також показала північне сяйво в нічному небі над Донеччиною. На фото військові позують на фоні рідкісного явища.
«Край, де війна не припиняється ні на секунду вже понад 10 років, ніби віддзеркалює всю кров, пролиту захисниками за ці землі», – йдеться у підписі до фото.
Нагадаємо, біля станції «Академік Вернадський» знову спостерігали південне полярне сяйво. Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище.
До слова, українські науковці на станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне природне явище для цієї місцевості – ясне нічне небо в Антарктиці, що дозволило побачити великий Місяць у всій його красі.
Коментарі — 0