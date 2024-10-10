Над Україною з’явилося північне сяйво (фото)

Жителі України знову можуть спостерігати за рожевим небом

У багатьох регіонах України можна знову помітити північне сяйво. Синоптики Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) заявляли, що протягом двох днів можлива поява сяйва в нічному небі. Буря належатиме до класу G4, що вказує на високу інтенсивність.

Причина активності в небі – потужний спалах 8 жовтня на Сонці. Він супроводжувався викидом корональної маси, і вона спрямована в бік Землі.

Північне сяйво зараз спостерігається у багатьох регіонах України



Кидайте фото у коментарі, якщо у вас теж подібна краса у небі pic.twitter.com/VQQljzUXhF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 10, 2024

З 2005 року така сонячна активність фіксувалася у травні цього року, спровокувавши північне сяйво в ніч із 10 на 11 число.

Так, жителі України знову можуть спостерігати за північним сяйвом, зокрема рожевим небом

Полярне, або північне, сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. Північне сяйво у небі України зазвичай спостерігається один раз на декілька років.

Нагадаємо, біля станції «Академік Вернадський» знову спостерігали південне полярне сяйво. Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище.

До слова, українські науковці на станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне природне явище для цієї місцевості – ясне нічне небо в Антарктиці, що дозволило побачити великий Місяць у всій його красі.