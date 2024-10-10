Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Над Україною з’явилося північне сяйво (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Над Україною з’явилося північне сяйво (фото)
Північне сяйво виникло внаслідок спалаху 8 жовтня на Сонці
фото з відкритих джерел

Жителі України знову можуть спостерігати за рожевим небом

У багатьох регіонах України можна знову помітити північне сяйво. Синоптики Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) заявляли, що протягом двох днів можлива поява сяйва в нічному небі. Буря належатиме до класу G4, що вказує на високу інтенсивність.

Причина активності в небі – потужний спалах 8 жовтня на Сонці. Він супроводжувався викидом корональної маси, і вона спрямована в бік Землі.

З 2005 року така сонячна активність фіксувалася у травні цього року, спровокувавши північне сяйво в ніч із 10 на 11 число.

Так, жителі України знову можуть спостерігати за північним сяйвом, зокрема рожевим небом

Полярне, або північне, сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. Північне сяйво у небі України зазвичай спостерігається один раз на декілька років.

Нагадаємо, біля станції «Академік Вернадський» знову спостерігали південне полярне сяйво. Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище.

До слова, українські науковці на станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне природне явище для цієї місцевості – ясне нічне небо в Антарктиці, що дозволило побачити великий Місяць у всій його красі.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди Сонце

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 10 жовтня
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
Без опадів, але хмарно: якої погоди очікувати у Києві 8 жовтня
Без опадів, але хмарно: якої погоди очікувати у Києві 8 жовтня
8 жовтня, 07:34
Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
6 жовтня, 05:00
Міська влада закликала киян і гостей столиці бути обачними під час відпочинку на природі
Синоптики пояснили, чому киянам найближчим часом слід з обережністю відпочивати на природі
4 жовтня, 07:14
Денна температура повітря триматиметься трохи нижче позначки у 20 градусів тепла
Температура знизиться: якої погоди очікувати у Києві в останній день вересня
30 вересня, 07:10
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 05:00
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00
Після дня осіннього рівнодення дні стають коротші, а ночі – довші
День осіннього рівнодення: значення цього дня та народні традиції
17 вересня, 10:36
Опади очікуються переважно в західних областях
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Події в Україні

Підвищення податків, візит Зеленського до Франції та Британії. Головне за 10 жовтня
Підвищення податків, візит Зеленського до Франції та Британії. Головне за 10 жовтня
Над Україною з’явилося північне сяйво (фото)
Над Україною з’явилося північне сяйво (фото)
Повітряні сили прокоментували інформацію про «знищення» Patriot
Повітряні сили прокоментували інформацію про «знищення» Patriot
Відключення світла: як діятимуть графіки 11 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 11 жовтня
До кінця року Україна отримає енергетичне обладнання на понад 1 ГВт
До кінця року Україна отримає енергетичне обладнання на понад 1 ГВт
Генштаб та СБУ підтвердили ураження аеродрому «Ханская» в російській Адигеї (відео)
Генштаб та СБУ підтвердили ураження аеродрому «Ханская» в російській Адигеї (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
44K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
41K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
27K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
16K
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua