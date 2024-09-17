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Затримка американської допомоги обмежує ЗСУ в обороні – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Затримка американської допомоги обмежує ЗСУ в обороні – ISW
фото з відкритих джерел

Затримки у військовій допомозі від США Україні обмежують здатність українських військ проводити ефективні оборонні операції та водночас надають військам РФ гнучкість у проведенні наступальних операцій

Україна вжила заходів для усунення нестачі людських ресурсів у своїй армії, однак недостатність та затримки західної військової допомоги продовжують стримувати здатність країни створювати ефективні бойові підрозділи. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю для CNN наголосив, що для оборони країни необхідно підготувати 14 бригад, проте на цей момент Україна не змогла оснастити навіть чотири з них через нестачу техніки та військових ресурсів.

Зеленський також зазначив, що країна намагається компенсувати недоотриману західну допомогу коштом внутрішнього виробництва безпілотників та використання техніки зі складів та резервних бригад.

«ISW давно оцінює, що здатність України захищатися від російських наступальних операцій і кинути виклик ініціативі на ТВД значною мірою залежить як від надання військової допомоги Заходом, так і від зусиль України відновити існуючі підрозділи та створити нові – останнім з яких Україна приділила значну увагу», – йдеться у звіті Інституту.

Згідно зі звітом ISW, недостатнє постачання озброєнь, зокрема бронетехніки та артилерійських боєприпасів, призводить до втрат серед українських військових.

Аналітики підкреслюють, що збільшення кількості піхоти без відповідного збільшення механізованої техніки не забезпечить підвищення боєздатності України. Крім того, у звіті зазначається, що здатність України протистояти російським наступам і вести контрнаступ значною мірою залежить від західної військової підтримки. Проте Захід досі обмежує Україну у використанні дальнобійної зброї для ударів по території Росії, що ускладнює боротьбу з російськими терористичними обстрілами.

Нагадаємо, стало відомо, коли Данія передасть Україні наступну партію F-16.

До слова, Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29, але тільки після того, як отримає більш сучасну заміну. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Wirtualna Polska. 

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Теги: Україна ЗСУ контрнаступ

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