Швейцарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Голова ВР назвав рішення Швейцарії «історичним та вкрай важливим кроком на шляху до відновлення історичної»

Швейцарський уряд визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу. Про це у вівторок, 24 вересня, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

«Національна Рада Швейцарії в ухваленій заяві визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду», – зазначив Стефанчук.

Голова Верховної Ради назвав рішення «історичним та вкрай важливим кроком на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв».

«Вдячний швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українського народу», – написав Стефанчук.

Нагадаємо, 12 жовтня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру. Єдиний, хто проголосував проти резолюції про підтримку України – Мирослав Вуйчич з Боснії та Герцеговини.

Раніше Італія визнала Голодомор геноцидом українців. Також 7 липня палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.