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«Playboy Україна» закривається. Співвласник вважає це помстою за випуск про війну

Надія Клочко
glavcom.ua
«Playboy Україна» закривається. Співвласник вважає це помстою за випуск про війну
Українська версія журналу Playboy виходить з 2005 року
фото з відкритих джерел

Журнал «Playboy Україна» припиняє роботу з січня 2023 року

Співвласник видання «Playboy Україна» Олександр Шевченко вважає, що рішення центрального офісу закрити українську версію журналу пов’язане з випуском номера про війну. Про це він сказав у коментарі журналістам.

«Думаю, реальна причина закриття «Playboy Україна» – наш неформатний випуск «Playboy війна». Так не можна було робити», – сказав він, наголосивши, що Playboy продовжує працювати в Росії, попри санкції.

За словами Шевченка, офіційна причина закриття журналу в Україні, яку йому озвучили у центральному офісі – «ми стаємо продуктовою компанією».

«Вони випускатимуть футболки. Вони вже мають магазин. Футболки просто з логотипом Playboy – зайчиком», – зазначив Шевченко.

Додамо, у травні вийшов спеціальний випуск «Playboy Україна», присвячений війні в Україні. В артномері редакція зібрала доробки українських художників. Його головна мета –  показати усьому світові, що відбувається в Україні.

Обкладинка спецвипуску «Playboy Україна»
Обкладинка спецвипуску «Playboy Україна»

Як стало відомо раніше, українська версія журналу «Playboy» з січня наступного року припиняє свою роботу. Американська компанія Playboy Enterprises закриває офіс в Києві.

Співвласник офісу видання в Україні Олександр Шевченко зазначив, що причин закриття української версії журналу ніхто не пояснив.

Видання Playboу заснував Х'ю Гефнер у 1953 році. Українська версія американського чоловічого журналу Playboу виходить з 2005 року. До 2021 року журнал видався російською мовою. 

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