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По всій Україні масштабний збій терміналів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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По всій Україні масштабний збій терміналів
фото з відкритих джерел

Користувачі не можуть розрахуватися карткою в магазинах і метро, не працюють Apple/Google Pay

По всій Україні фіксується масштабний збій терміналів: неможливо поповнити картку та оплатити таксі. Про це інформує «Главком» з посиланням на соцмережі.

Користувачі повідомляють, що неможливо розрахуватися карткою в магазинах і метро, не працюють Apple/Google Pay. Також стався збій у додатках «Дія» та «Нова пошта».

У КМДА повідомили, що через технічний збій у «Ощадбанку» тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

Фахівці банку працюють над усуненням несправності.

Сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
  • паперовим qr-квитком.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року світ зіткнувся з серією технічних збоїв, що порушили роботу авіакомпаній, банків та Лондонської фондової біржі. За даними Bloomberg, серед постраждалих – McDonald's, United Airlines та LSE Group. Причиною збоїв стали проблеми в онлайн-сервісах Microsoft, включаючи Azure і 365, а також збій у програмному забезпеченні кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc.

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Теги: таксі метро Google Apple Нова пошта пошта соцмережі

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