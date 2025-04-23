ЄС виписав для Apple і Meta нові багатомільйонні штрафи – Bloomberg

Apple звинуватила ЄС у дискримінації та планує оскаржити штраф, а Meta заявила про упередженість на користь китайських і європейських компаній

Apple покарали за обмеження розробників App Store у перенаправленні користувачів на зовнішні платформи

ЄС оштрафував Apple на €500 млн і Meta на €200 млн за порушення нових антимонопольних правил Digital Markets Act (DMA). Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

Штрафи, менші за попередні, що свідчить про обережність через погрози тарифами від президента США Дональда Трампа, який критикує техрегуляцію ЄС як торговельний бар’єр, пише Bloomberg.

Apple покарали за обмеження розробників App Store у перенаправленні користувачів на зовнішні платформи, а Meta – за модель підписки без реклами на Facebook та Instagram.

Голова антимонопольного органу ЄС Тереза Рібера наголосила на необхідності дотримання законів. Компанії мають 60 днів на виконання вимог, інакше їм загрожують нові штрафи.

Apple звинуватила ЄС у дискримінації та планує оскаржити штраф, а Meta заявила про упередженість на користь китайських і європейських компаній.

Ще у січні європейські технологічні компанії зажадали від Єврокомісії зробити «негайні та рішучі кроки» щодо американських Apple, Google та Meta, дії яких ставлять під загрозу конкуренцію у спільноті. Про це йдеться у листі керівників 36 компаній, та галузевих організацій, направленому Єврокомісії, повідомила газета Financial Times, яка ознайомилася з його змістом.

За даними видання лист було написано після рішення Брюсселя «переглянути деталі» раніше подібних розслідувань, що проводилися, відповідно до нових правил цифрових ринків на тлі погроз президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому пригрозив заходами у відповідь у зв'язку зі штрафами, накладеними на американські компанії за кордоном, які він назвав «формою оподаткування».

У березні стало відомо, що Євросоюз планує накласти мінімальні штрафи на компанії Apple та Meta відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA). Обмеженням штрафів Брюссель прагне знизити напруженість у відносинах з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зокрема, за інформацію видання, Apple буде оштрафована та зобов’язана переглянути правила App Store, що обмежують розробників застосунків у просуванні пропозицій поза її платформою. Європейські регулятори також без будь-яких санкцій закриють розслідування щодо Apple, яке стосувалося дизайну екрана вибору браузера. За час розслідування Apple внесла низку змін, намагаючись відповідати правилам блоку.