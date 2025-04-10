Сім континентів менше ніж за 64 години: нігерійка взялась встановити рекорд

Альмі Асінобі довелося їздити в інші країни, щоб отримати деякі з 10 віз, необхідних для її поїздки

«Мої мрії не залежать ні від кольору шкіри, ні від паспорта», – стверджує Альма Асінобі

Нігерійка Альма Асінобі хоче побити рекорд книги Гіннесса за найкоротший час відвідування семи континентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

У 2019 році Альма Асінобі, аспірантка-архітекторка з Нігерії, поставила перед собою амбітну мету відвідувати до 16 країн щорічно після отримання свого першого паспорта. Проте пандемія Covid-19 тимчасово зруйнувала її мрії. Після зняття обмежень Асинобі змогла відвідати понад 30 країн та заснувала власне туристичне агентство Kaijego.

Тепер, 15 квітня, 26-річна мандрівниця спробує встановити новий світовий рекорд Гіннесса, здійснивши найшвидшу подорож через усі сім континентів. «Це найскладніше випробування у моєму житті», – зізнається вона.

Якщо їй вдасться досягти мети, вона увійде до рекордсменів Західної Африки, де зростає кількість молодих ентузіастів, які прагнуть встановлювати світові рекорди. За словами Ніколаса Брукса, директора з маркетингу Книги рекордів Гіннесса, з 2023 року з 16 країн регіону надійшло понад 7 тис. заявок на рекорди.

Згідно з вимогами Книги рекордів Гіннеса, Асінобі має відвідати всі сім континентів, виходячи за межі аеропортів та документуючи свої пересування у знакових місцях. Її маршрут стартує в Антарктиді, де вона мріє зустрітися з пінгвінами і завершиться в Австралії.

Вона нещодавно дізналася, що в лютому американець Джонні Бакінгем покращив результат до 64 годин. «Чи готова я кинути виклик ветерану ВПС США і спробувати перевершити його, маючи всього тиждень на підготовку? Так!», – написала вона у соцмережі.

Асінобі також прагне встановити ще один рекорд – зібрати на нігерійському прапорі найбільшу кількість підписів під час вечірки у Лагосі після повернення, зазначає The Guardian.

Нагадаємо, жодну поїздку на море не можна уявити без пляжного рушника. Проте в Європі є місце, де відпочивальникам забороняють стелити рушники на пісок.