Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Сім континентів менше ніж за 64 години: нігерійка взялась встановити рекорд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Альмі Асінобі довелося їздити в інші країни, щоб отримати деякі з 10 віз, необхідних для її поїздки
Фото: Chinonso Chukwuogor

«Мої мрії не залежать ні від кольору шкіри, ні від паспорта», – стверджує  Альма Асінобі

Нігерійка Альма Асінобі хоче побити рекорд книги Гіннесса за найкоротший час відвідування семи континентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

У 2019 році Альма Асінобі, аспірантка-архітекторка з Нігерії, поставила перед собою амбітну мету відвідувати до 16 країн щорічно після отримання свого першого паспорта. Проте пандемія Covid-19 тимчасово зруйнувала її мрії. Після зняття обмежень Асинобі змогла відвідати понад 30 країн та заснувала власне туристичне агентство Kaijego.

Тепер, 15 квітня, 26-річна мандрівниця спробує встановити новий світовий рекорд Гіннесса, здійснивши найшвидшу подорож через усі сім континентів. «Це найскладніше випробування у моєму житті», – зізнається вона.

Якщо їй вдасться досягти мети, вона увійде до рекордсменів Західної Африки, де зростає кількість молодих ентузіастів, які прагнуть встановлювати світові рекорди. За словами Ніколаса Брукса, директора з маркетингу Книги рекордів Гіннесса, з 2023 року з 16 країн регіону надійшло понад 7 тис. заявок на рекорди.

Згідно з вимогами Книги рекордів Гіннеса, Асінобі має відвідати всі сім континентів, виходячи за межі аеропортів та документуючи свої пересування у знакових місцях. Її маршрут стартує в Антарктиді, де вона мріє зустрітися з пінгвінами і завершиться в Австралії.

Вона нещодавно дізналася, що в лютому американець Джонні Бакінгем покращив результат до 64 годин. «Чи готова я кинути виклик ветерану ВПС США і спробувати перевершити його, маючи всього тиждень на підготовку? Так!», – написала вона у соцмережі.

Асінобі також прагне встановити ще один рекорд – зібрати на нігерійському прапорі найбільшу кількість підписів під час вечірки у Лагосі після повернення, зазначає The Guardian.

Нагадаємо, жодну поїздку на море не можна уявити без пляжного рушника. Проте в Європі є місце, де відпочивальникам забороняють стелити рушники на пісок. 

Читайте також:

Теги: візи туризм рекорд Нігерія соцмережі подорож

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маринка — перша дівчинка в Україні з протезом вище коліна, яка здійснила спуск гірськолижною трасою
Спустилась гірськолижною трасою. Пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила рекорд
11 березня, 15:39
Найбільш захищеним месенджером в Україні є Signal
Signal перестав реагувати на запити українських правоохоронців
12 березня, 08:45
Міністерка наголосила, що «Австрія продовжує стояти з народом України»
Глава МЗС Австрії зустрілася із Зеленським: подробиці розмови
14 березня, 18:40
Словацька сторона проводитиме технічне обслуговування осьових ваг
На кордоні зі Словаччиною обмежено рух транспорту: деталі
17 березня, 11:53
Сицилія вводить нову ініціативу, аби туристів стало більше
Містечко на острові Сицилія пропонує відпочинок за 1 євро, але є умова
20 березня, 07:40
Новий Орлеан став відомим завдяки багатій кулінарній історії
Не Париж: стало відоме найкраще гастрономічне місто світу
18 березня, 21:27
Моді згадав виступ разом із Трампом у США
Після слів про Зеленського прем'єр Моді доєднався до соцмережі Трампа
18 березня, 10:44
Протести відбуваються у центральній частині міста, що заважає туристам у Стамбулі
Політичні акції протесту обвалили туризм у Стамбулі
25 березня, 13:49
«Бартоломео» до та після російської атаки
Власник «Бартоломео» у Дніпрі відкрив збір на відновлення закладу та обурив мережу
29 березня, 23:36

Життя

Сім континентів менше ніж за 64 години: нігерійка взялась встановити рекорд
Сім континентів менше ніж за 64 години: нігерійка взялась встановити рекорд
Астронавти зробили перший рентгенівський знімок людини у космосі
Астронавти зробили перший рентгенівський знімок людини у космосі
Британцю заборонили відвідувати всі паби та бари в країні через одну витівку
Британцю заборонили відвідувати всі паби та бари в країні через одну витівку
Гніздо відомої пари лелек Одарки та Грицика засипало снігом
Гніздо відомої пари лелек Одарки та Грицика засипало снігом
«Один бандюк убил другого». «БРСМ-Нафта» відреагувала на скандальний пост своєї працівниці про Ганула
«Один бандюк убил другого». «БРСМ-Нафта» відреагувала на скандальний пост своєї працівниці про Ганула
Віщий сон допоміг чоловікові стати мільйонером
Віщий сон допоміг чоловікові стати мільйонером

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
124K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
31K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
25K
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
21K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua