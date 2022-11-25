Деякі пункти пропуску на кордоні працюють із перебоями: деталі

На українсько-угорській ділянці в пункті пропуску «Вилок» здійснюється пропуск лише пішоходів.

Станом на ранок, 25 листопада, можуть відмічатися перебої у роботі окремих пунктів пропуску на кордоні. Про це повідомили в ДСПУ.

Наразі ускладнена робота пунктів пропуску «Краківець», що на кордоні з Польщею, «Косино» - на кордоні з Угорщиною та «Табаки» - на ділянці з Молдовою, де наразі може застосовуватися тимчасове призупинення оформлення осіб і транспорту.

Крім того, на українсько-угорській ділянці в пункті пропуску «Вилок» здійснюється пропуск лише пішоходів. Також пропуск пішоходів здійснюється на кордоні з Молдовою у пунктах пропуску «Малоярославець», «Нові Трояни» та «Виноградівка».

В пункті пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією здійснюється оформлення легкових транспортних засобів, мікроавтобусів та пішоходів.

«Зазначимо, що збої у роботі пунктах пропуску періодично можуть виникати у зв’язку з пошкодженнями об’єктів критичної інфраструктури та перебоями в енергопостачанні. Такі обставини спричиняють тимчасове уповільнення або часткове призупинення пропускних операцій», – йдеться в повідомленні.