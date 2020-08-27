Погода на 27 серпня: на заході дощі, на півдні - жарко



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На півночі України вдень очікується короткочасний дощ, місцями гроза

У Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ

У четвер, 27 серпня, в Україні буде хмарна з проясненнями і тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +19 ... +25 градусів.

У Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +9 ... +14 градусів, вдень +12 ... +17 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +16 градусів, вдень +20 ... +26 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +24 ... +30 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, в Донецькій області +12 ... +17 градусів, вдень +24 ... +30 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +25 ... +31 градус, в Одеській області +28 ... +33 градуси.

За прогнозом погоди на четвер, 27 серпня, в Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, хмарно з проясненнями, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+23 градуси, вночі +13...+15 градусів.