Погода погіршиться вже цієї ночі: в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки

за даними синоптиків, вдень 23 листопада у більшості західних областей очікується ожеледь

23 листопада вночі та вранці у західній та південній частинах туман

В Україні на 23 листопада синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через несприятливу погоду. Очікується туман, ожеледь та ожеледиця. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«23 листопада вночі та вранці у західній та південній частинах туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні.

Також, за даними синоптиків, вдень 23 листопада у більшості західних областей очікується ожеледь. На дорогах, крім південних та більшості центральних областей, місцями буде ожеледиця. Через це оголошено I рівень небезпеки.

Як повідомлялося, у вівторок, 22 листопада, у західних, північних та більшості центральних областей на дорогах ожеледиця, у західних областях туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, через складні погодні умови – сильний сніг, хуртовину – з вечора 21 листопада введено обмеження руху вантажних транспортних засобів на двох автомобільних дорогах загального користування державного значення.