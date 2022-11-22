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Погода погіршиться вже цієї ночі: в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Погода погіршиться вже цієї ночі: в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки
за даними синоптиків, вдень 23 листопада у більшості західних областей очікується ожеледь
фото: ДСНС

23 листопада вночі та вранці у західній та південній частинах туман

В Україні на 23 листопада синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через несприятливу погоду. Очікується туман, ожеледь та ожеледиця. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«23 листопада вночі та вранці у західній та південній частинах туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні.

Погода погіршиться вже цієї ночі: в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки фото 1

Також, за даними синоптиків, вдень 23 листопада у більшості західних областей очікується ожеледь. На дорогах, крім південних та більшості центральних областей, місцями буде ожеледиця. Через це оголошено I рівень небезпеки.

Як повідомлялося, у вівторок, 22 листопада, у західних, північних та більшості центральних областей на дорогах ожеледиця, у західних областях туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, через складні погодні умови – сильний сніг, хуртовину – з вечора 21 листопада введено обмеження руху вантажних транспортних засобів на двох автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Теги: Укргідрометцентр снігопад прогноз погоди

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