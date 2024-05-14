Погрози журналістам «Української правди»: правоохоронці розпочали розслідування

Досудове розслідування проводиться за двома статтями Кримінального кодексу України

Правоохоронні розпочали кримінальне провадження за заявою журналістів «Української правди» про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Досудове розслідування проводиться за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 171 – вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків;

ч. 1 ст. 345-1 – погроза вбивством, насильством щодо журналіста у зв’язку зі здійсненням законної професійної діяльності.

Санкції статей передбачають до трьох років позбавлення волі.

Раніше «Українська правда» заявила, що отримала погрози після випуску розслідування «Непридатні», в якому розповідається про розкішне життя 25-річного київського мільйонера Олександра Слобоженка та його товаришів під час загальної мобілізації.

Зокрема, журналісти розповіли, що мільйонер Слобоженко виявився непридатним для військової служби та відпочиває з друзями за кордоном.

Нагадаємо, Міністерство оборони України внесло зміни до свого наказу №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). Ці зміни набирають чинності 4 травня – одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня (опублікований документ був 3 квітня).

Зокрема, Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

До слова, майже 3,5 млн чоловіків призовного віку в Україні зараз є «привидами» для держави, про яких взагалі нічого не відомо.