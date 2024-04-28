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У РФ заарештовано журналістів AP і Reuters за звʼязки з командою Навального

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У РФ заарештовано журналістів AP і Reuters за звʼязки з командою Навального
За версією слідства, Сергій Карелін співпрацював із «Фондом боротьби з корупцією» та командою Навального
фото: AP

Журналістам загрожує від двох до шести років в’язниці

У Росії заарештували журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова, які працювали на Reuters та Associated Press, за звинуваченнями у нібито співпраці з командою Олексія Навального. Про це повідомляє AP.

Карелін, який має подвійне громадянство – РФ та Ізраїлю, був затриманий ввечері 26 квітня у Мурманській області. Його звинувачують за статтею про екстремізм. За версією слідства, Карелін співпрацював із «Фондом боротьби з корупцією» (ФБК) та командою померлого Олексія Навального. Російська влада у 2021 році визнала ФБК екстремістською організацією.

Журналіста Сергія Кареліна звинувачують в екстермізмі
Журналіста Сергія Кареліна звинувачують в екстермізмі
фото: AP

41-річний Карелін – відеожурналіст та оператор. Раніше він співпрацював, серед іншого, з Associated Press та Deutsche Welle. За версією слідства, Карелін знімав відеоролики для Youtube-каналу «Навальний LIVE». Сам він це заперечує.

Увечері 27 квітня стало відомо про арешт у Москві журналіста та продюсера Костянтина Габова, який працював на кілька організацій, зокрема інформагентство Reuters. Його також звинувачують у співпраці з «Фондом боротьби з корупцією» та каналом «Навальний LIVE». Він, як і Карелін, не визнає своєї провини.

У Москві арештували журналіста Reuters Костянтина Габова
У Москві арештували журналіста Reuters Костянтина Габова
фото: Басманний суд

Затриманим журналістам загрожує від двох до шести років в’язниці за «участь в екстремістській організації».

Журналісти АР заявили, що «дуже стурбовані» затриманням відеожурналіста Кареліна і «шукають додаткову інформацію». У Reuters рішення суду щодо Габова не коментували.

Нагадаємо, у Росії світлину покійного політика Олексія Навального визнали символом екстремістської організації

До того ж, суди у чотирьох регіонах Росії прирівняли прізвище опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки. Суди призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах.

Раніше повідомлялося, що у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.

До слова, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, не давав прямого наказу вбити російського опозиційного політика Олексія Навального у в'язниці. Про це пише The Wall Street Journal.

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Теги: росія арешт Олексій Навальний журналіст

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