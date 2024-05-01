Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада найближчим часом відкриє для преси свої кулуари

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада найближчим часом відкриє для преси свої кулуари
Журналістам повністю було закрито доступ до будівлі парламенту після початку повномасштабного вторгнення РФ
фото: pravda.com.ua

Наразі в апараті парламенту розробляють процес доступу медіа

Невдовзі для представників преси будуть відкриті кулуари Верховної Ради.  Про це повідомив керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний під час круглого столу «Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради України та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту», передає «Еспресо».

За його словами, наразі в апараті парламенту розробляють процес доступу медіа.

Попередньо, планують повернутися до практики, яка існувала під час пандемії Covid-19, коли у стінах парламенту були присутні від 20 до 30 журналістів різних ЗМІ.

Першу зустріч медіа і керівництва апарату ВР планують провести вже після Великодня. Там журналістам розкажуть про оновлені заходи безпеки в стінах Верховної Ради.

Нагадаємо, у 2020 році журналістам закрили доступ до будівлі Верховної Ради у зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням карантину. Через півтора року, восени 2021 року, заборону частково послабили, але повний доступ не відновили.

А вже через кілька місяців після цього почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. У зв'язку з цим журналістам знову повністю закрили доступ до будівлі парламенту, але цього разу вже з міркувань секретності та безпеки. З цих же причин в даний час не ведуться прямі телевізійні трансляції засідань парламенту.

Нагадаємо, голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин повідомив, що бронювання для журналістів в Україні не передбачено. Інформаційний фронт не розглядається як окремий напрямок.

Теги: Верховна Рада журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх правок до законопроєкту
Стало відомо, коли Рада може розглянути мобілізаційний законопроєкт
5 квiтня, 15:43
Історія з фермерами - це проблема внутрішньої політики Польщі, а не проблема ставлення до України
Більшість поляків не підтримують блокування фермерами кордону з Україною – ЗМІ
9 квiтня, 22:10
13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися
Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання
9 квiтня, 22:30
Рада прибрала із законопроєкту положення про демобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію ухвалено: як голосували депутати
11 квiтня, 11:01
Покроковий алгоритм вилучення транспортних засобів у громадян станом на нараз достеменно не відомий
Мобілізація транспорту: МВС надасть дані про автомобілі у власності громадян для ТЦК
11 квiтня, 13:59
В ТЦК Оболонського району Франков мав би з’явитися сьогодні, 20 квітня, о 9 ранку
Військкомат надіслав повістку журналісту Франкову, який помер у жовтні минулого року
20 квiтня, 14:20
Ініціатором кадрових змін у Рахунковій палаті виступила голова парламентського комітету з питань бюджету і членкиня фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа
Рада готується звільнити відразу сімох членів Рахункової палати
23 квiтня, 09:46
Цимбалюк заявив, що зараз Росія має менший вплив на західних журналістів, оскільки більшість з них вигнали з Москви
«Сурков годував їх «котлетами». Журналіст Цимбалюк розповів, як Кремль працює із західними ЗМІ
Вчора, 22:00
38-річний боойвий медик Андрій Топчій загинув біля села Роботине
На фронті загинув журналіст Андрій Топчій
27 квiтня, 11:46

Політика

Рада найближчим часом відкриє для преси свої кулуари
Рада найближчим часом відкриє для преси свої кулуари
Зеленський звільнив голову Ужгородської районної державної адміністрації
Зеленський звільнив голову Ужгородської районної державної адміністрації
ДСНС надаватиме платні послуги з розмінування
ДСНС надаватиме платні послуги з розмінування
Зеленський: На фронті мають домінувати не російські авіабомби, а українська ініціатива
Зеленський: На фронті мають домінувати не російські авіабомби, а українська ініціатива
МЗС опублікувало детальне роз’яснення щодо консульських послуг для чоловіків
МЗС опублікувало детальне роз’яснення щодо консульських послуг для чоловіків
Кабмін хоче спростити міжнародний розшук та екстрадицію українців
Кабмін хоче спростити міжнародний розшук та екстрадицію українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
85K
Сейм Польщі проголосував за створення другої регіональної мови в країні: деталі
29K
«Проїдають останні запаси». Російський економіст пояснив, на чому досі тримається економіка агресора
22K
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
17K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
4808
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників

Новини

НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Сьогодні, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Сьогодні, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua