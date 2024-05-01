Рада найближчим часом відкриє для преси свої кулуари

Журналістам повністю було закрито доступ до будівлі парламенту після початку повномасштабного вторгнення РФ

Наразі в апараті парламенту розробляють процес доступу медіа

Невдовзі для представників преси будуть відкриті кулуари Верховної Ради. Про це повідомив керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний під час круглого столу «Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради України та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту», передає «Еспресо».

За його словами, наразі в апараті парламенту розробляють процес доступу медіа.

Попередньо, планують повернутися до практики, яка існувала під час пандемії Covid-19, коли у стінах парламенту були присутні від 20 до 30 журналістів різних ЗМІ.

Першу зустріч медіа і керівництва апарату ВР планують провести вже після Великодня. Там журналістам розкажуть про оновлені заходи безпеки в стінах Верховної Ради.

Нагадаємо, у 2020 році журналістам закрили доступ до будівлі Верховної Ради у зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням карантину. Через півтора року, восени 2021 року, заборону частково послабили, але повний доступ не відновили.

А вже через кілька місяців після цього почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. У зв'язку з цим журналістам знову повністю закрили доступ до будівлі парламенту, але цього разу вже з міркувань секретності та безпеки. З цих же причин в даний час не ведуться прямі телевізійні трансляції засідань парламенту.

Нагадаємо, голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин повідомив, що бронювання для журналістів в Україні не передбачено. Інформаційний фронт не розглядається як окремий напрямок.