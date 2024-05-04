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Обмежено придатних більше немає: Міноборони пояснило, що чекає на чоловіків із таким статусом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обмежено придатних більше немає: Міноборони пояснило, що чекає на чоловіків із таким статусом
Міноборони пояснило, як визначатимуть придатність до військової служби
фото з відкритих джерел

До 4 лютого 2025 року чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти ВЛК

Міністерство оборони України внесло зміни до свого наказу №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). Ці зміни набирають чинності 4 травня – одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня (опублікований документ був 3 квітня). Про це повідомили в Міноборони.

Головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями «непридатний» та «обмежено придатний» (а також «обмежено придатний» чи «придатний»).

Водночас встановлюються обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров’я.

А саме:

  • придатні (повністю);
  • придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Переглянуті критерії придатності:

  • оновлені критерії побудовані на поєднанні Міжнародного класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я  МКХ-10 та ступеню порушення функцій. Довідник МКХ-10 містить декілька тисяч діагнозів;
  • у кожній групі захворювань можуть бути як придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій;
  • переглянуто вимоги до стану здоров’я військовослужбовців десантно-штурмових військ, морської піхоти в особливий період;
  • визначено вимоги до стану здоров’я військовослужбовців, які проходять службу (відбираються для проходження служби) у штурмових підрозділах Сухопутних військ та Сил територіальної оборони ЗС України;
  • впровадження принципів прозорості,  неупередженості, доброчесності, відповідальності;
  • врегульовані висновки ВЛК при встановленні причинного зв'язку травм під час полону;
  • змінена процедура оскарження постанов ВЛК.

Крім того, фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви.

Ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до розкладу хвороб, пояснення до розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя (додатки 1-3 Положення про ВЛЕ в ЗСУ).

До 4 лютого 2025 року чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти ВЛК.

Людина не приходить до ВЛК за власною ініціативою. Направлення на ВЛК має надати:

  • для військовозобов'язаного – ТЦК та СП.
  • для військовослужбовця – командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

До слова, якщо мобілізований проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді оновленню даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: обмеження Місяць фронт чоловік президент Володимир Зеленський Міноборони

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