Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації

Зміни стосуються бронювання працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як зазначив Мельничук, зміни стосуються бронювання працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.

Зокрема, перелік таких підприємства затверджується Міненерго.

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, в Україні змінено правила бронювання чиновників. Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути призвані до армії.

Раніше депутати Верховної Ради запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради розглядає дві моделі економічного бронювання від мобілізації. Одна з них базуватиметься на мінімальній зарплаті, а інша – на квотах від тієї індустрії, у якій працює людина.

До слова, Кабінет міністрів подовжив на місяць термін дії відстрочки від призову для працівників «Укрзалізниці».