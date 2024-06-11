На фронті загинула військова та активістка Шура Рязанцева

До початку повномасштабного вторгнення жінка працювала стилісткою та художницею з костюмів

У лютому 2022 року Шура Рязанцева долучилася до лав Територіальної оборони

У віці 40 років загинула військовослужбовиця, активістка, колишня художниця по костюмах і стилістка на телебаченні та в кіно Шура Рязанцева з позивним Ялта. Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева.

Шура Рязанцева народилася у Криму. Під час Революції Гідності жінка рятувала поранених учасників з Інститутської вулиці. Її історія увійшла до документальної стрічки «Жіноче обличчя революції».

Рязанцева народилася у Криму фото: Facebook/Шура Рязанцева

Під час Революції гідності Рязанцева рятувала поранених учасників з Інститутської вулиці фото: Facebook/Шура Рязанцева

Згодом, після анексії Криму у 2014 році, Шура намагалася пробратися на півострів, проте на контрольно-пропускному пункті потрапила в полон до росіян, де пробула пʼять днів.

До початку повномасштабного вторгнення жінка працювала стилісткою та художницею з костюмів, зокрема для різних телеканалів та телешоу, а також українських зірок.

Рязанцева була військовослужбовицею Територіальної оборони фото: Facebook/Шура Рязанцева

Рязанцева була військовослужбовицею фото: Facebook/Шура Рязанцева

На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Шура долучилася до лав Територіальної оборони.

2 червня, Шурі Рязанцевій виповнилося 40 років. Того ж дня вона повідомила, що нещодавно приєдналася до нового військового підрозділу у складі Десантно-штурмових військ України.

Рязанцева приєдналася до нового військового підрозділу у складі Десантно-штурмових військ України фото: Facebook/Шура Рязанцева

Рязанцева з побратимами фото: Facebook/Шура Рязанцева

Нагадаємо, біля Вовчанська на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський.

Раніше на фронті загинув один із фотографів Збройних сил України, чоловік заступниці голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анни Кирій Арсен Федосенко.

До слова, у середу, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.