Угорщина назвала пріоритети свого головування в Раді ЄС: допомога Україні відсутня

Угорщина «уважно стежитиме» за ходом війни в Україні і «включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти за потреби»

Угорщина озвучила цілі свого головування в Європейському союзі. Будапешт не вважає Україну чи війну своїм пріоритетом. Про це пише DW.

Представник Угорщини в ЄС Балінт Одор на брифінгу заявив, що Угорщина як голова Ради ЄС хоче «збалансувати» процеси розширення Євросоюзу, маючи на увазі сприяння інтеграційному процесу країн Західних Балкан. За його словами, Будапешт хоче протягом пів року провести саміт ЄС-Західні Балкани.

На питання про те, що очікувати щодо Росії та допомоги Україні, він зазначив, що Угорщина «уважно стежитиме за розвитком подій і включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти за потреби».

Загалом про підтримку України представник Угорщини в ЄС нічого не сказав. Але він назвав пріоритетами головування конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонна політика, співпраця у сфері закупівель озброєнь.

Слоганом головування Угорщина обрала «Повернемо Європі колишню велич» або «Зробимо Європу знову великою». Ці слогани подібні до слоганів передвиборної кампанії експрезидента США Дональда Трампа. Варто додати, що у 2016 році угорський прем'єр Віктор Орбан був єдиним лідером в ЄС, який висловився на підтримку Трампа.

Нагадаємо, правляча партія Угорщини Fidesz отримала свій найгірший результат на виборах до Європейського парламенту. Петер Мадяр, який стрімко набирає політичного авторитету в країні, колишній член правлячої партії, який став її суперником, і його партія «Тиса» набрали 29,7% голосів при підрахунку 99% бюлетенів. Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Fidesz та її дрібніші союзники набрали 44,6% голосів, що виявилося значно нижчим за прогнози згідно з опитуваннями громадської думки.

Як повідомлялося, угорський опозиціонер Петер Мадяр заявив, що не підтримує відправлення зброї в Україну.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом.