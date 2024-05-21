Очільник Мінкульту пояснив, чому бронюють співробітників приватних медіа

Приватні медіа можуть бронювати своїх журналістів, якщо вони покривають певну аудиторію

Ростислав Карандєєв пояснив, за якими критеріями бронюють журналістів

В Україні заброньовано 1170 військовозобов’язаних з 2721, які працюють в 36 медіа, при цьому за бронюванням звертаються не лише державні ЗМІ, а й приватні, іноземні корпункти. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Карандєєв розповів, що часто заброньовані журналісти працюють у зоні бойових дій. Він додав, що в деяких випадках люди отримують повістку з ТЦК наступного дня після закінчення в них броні.

«Медіа виконує функцію інформування населення. У нас немає державної монополії, медіа є самостійними господарюючими суб'єктами приватної форми власності в більшості випадків. Тому ті, хто працюють у Телемарафоні, виконують державне замовлення. До прикладу, «5 канал» теж має бронювання. Для приватних медіа також є критерії. Якщо вони, наприклад, покривають певну аудиторію. Це здебільшого ТБ і радіо стосується», – пояснив Карандєєв бронювання працівників приватних медіа.

Що стосується бронювання представників іноземних ЗМІ, які є громадянами України, то станом на зараз бронь отримала лише одна людина.

«Є ВВС, є офіс польського телеканалу TVPolonia (телеканал «Белсат»). Але там аж одна людина заброньована. Тобто там є двоє військовозобов'язаних і одна людина заброньована. Зважте ще на такий момент. Не всі подають заявки, бо, за законом, щоби бути оформленим на бронювання, треба бути на обліку в ТЦК», – розповів Ростислав Карандєєв.

Виконувач обов’язків міністра зауважив, що не всі медійники поспішають ставати на облік, оновлювати дані, хоча, додав він, чимало медійників працюють прессекретарями у військових підрозділах, пресцентрах.

Нагадаємо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України внесло зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників.

До слова, через суспільний резонанс через інформацію про бронювання працівників окремих компаній, міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ.