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Бригада «Азов» підтвердила просування на Луганщині та звернулася до українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Бригада «Азов» підтвердила просування на Луганщині та звернулася до українців
Світанок у Серебрянському лісництві на позиціях піхотинців 12-ої бригади «Азов»
фото: «Азов»

Бригади «Азов» і «Буревій» провели контрнаступальні дії у Серебрянському лісництві

Українські захисники завершили один із етапів контрнаступальних дій на Луганщині, просунувшись у Серебрянському лісництві. Про це сьогодні повідомила бригада Нацгвардії «Азов» у Telegram.

«12-та бригада спеціального призначення «Азов» спільно з 1-ою бригадою оперативного призначення «Буревій» Національної гвардії України 21 квітня провели наступальні дії у Серебрянському лісництві», – йдеться в повідомленні.

У результаті спільних дій підрозділи бригад просунулись на 1 км вглиб та на 2 км по лінії фронту, чим завершили один із етапів контрнаступальних дій на своєму напрямку.

«Просимо ЗМІ та суспільство не створювати інформаційний шум та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіа-служб 12-ої бригади «Азов» та 1-ої бригади «Буревій». Успіх любить тишу!», – закликали оборонці.

Нагадаємо, вчора аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони України витіснили російських загарбників у частково окупованому селі Кліщіївка, що південніше Бахмута Донецької області. Крім того, ворог відступив і в Серебрянському лісництві на Луганщині. Водночас окупанти просунулися біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки на Донеччині.

До слова, у Вовчанську на Харківщині російські окупанти, ймовірно, потрапили в оточення. Про це свідчать заяви російського пропагандиста Анатолія Радова та мапа DeepState.

Крім того, за даними аналітиків DeepState, армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині. 

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Теги: Луганщина війна Азов фронт

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