Держслужба з етнополітики назвала нове завдання патріарха Кирила у війні проти України

Очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони»

Патріарх Кирило має переконати релігійних діячів, що «зло – це добро, а брехня – правда»

Очільник Російської православної церкви патріарх Кирило отримав завдання переконати світову релігійну громадськість у тому, що не Росія чинить криваві злочини, а Україна порушує міжнародні принципи у сфері релігійної свободи. Про це повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

Як зазначено в повідомленні, патріарх Кирило, який закликав до геноциду та називав загарбницьку війну проти України «священною», зустрінеться з релігійними діячами, щоб переконати їх, що «зло – це добро, а брехня – правда».

«У зв’язку із цим Державна служба України з етнополітики та свободи совісті вважає за необхідне нагадати, що Україна упродовж своєї незалежності була домом релігійної свободи, в якому співіснують і користуються рівними правами вірні всіх релігійних традицій», – пише пресслужба.

Державна служба з етнополітики та свободи совісті наголошує, що від початку російської агресії у 2014 році російська окупація як Криму, так і Донбасу супроводжувалася погромами євангелічних церков, гоніннями на греко-католиків і православних Київського патріархату.

«Священнослужителів і активних мирян били, заковували у кайданки, залякували, забороняли звершувати богослужіння українською. Захоплення молитовних будівель, побиття священнослужителів набрали системного характеру. Десятки баптистських, п’ятидесятницьких церков, «Залів Царств» Свідків Єгови, молитовних будинків мормонів і адвентистів, будівлі християнських навчальних закладів, зокрема й Донецькій Християнський університет, були захоплені проросійськими бойовиками і перетворені на військові казарми, військові тренувальні бази чи адмінбудівлі», – вказано в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили понад 40 священників і пасторів, ченців, викладачів духовних навчальних закладів під час окупації Київської, Чернігівської, Херсонської областей. Крім того, велике число священнослужителів загинуло під час обстрілів Донеччини, Луганщини і Харківщини. Також російські війська повністю знищили або пошкодили щонайменше 630 храмів, молитовних будинків, синагог, мечетей.

Задокументовано факти захоплення релігійних споруд російськими військовими, котрі використовували їх як військові бази або як прикриття для вогневих позицій. Деякі релігійні споруди були розграбовані росіянами, закриті або перепрофільовані в адміністративні будівлі. Крім того, РПЦ бере активну участь індоктринації депортованих українських дітей.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який підтримує і заохочує агресію РФ проти України, «благословив» нового міністра оборони Андрія Бєлоусова.

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

До слова, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони». Крім того, після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Кирило вкотре благословив росіян на вбивство.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

Раніше патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України та цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів.