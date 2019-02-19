Поліцейський, який побив активіста, від служби відсторонений, але на роботу ходить



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Сутичка між спецпризначенцями і групою активістів, які прибули на підтримку раніше затриманих учасників акції «Хто замовив Катю Гандзюк?», сталася 9 лютого біля Подільського райуправління поліції

Мельников ходить на роботу, щоб не було прогулів, але свої обов'язки не виконує, - адвокат

Поліцейський Василь Мельников, який побив активіста 9 лютого під Подільським районним відділом поліції, може з'являтися на роботі, але йому заборонено нести поліцейську службу. Про це повідомив на брифінгу речник МВС Артем Шевченко, повідомляє «Укрінформ».

«У мене немає підстав не довіряти адвокату. Я думаю, що він відсторонений від несення служби. Він не несе поліцейську службу, але на роботу, наскільки мені відомо, і наскільки мені зрозуміло зі слів його адвоката, він може з'являтися, табелюватися або ще щось. Але безпосередньо поліцейську службу судом йому заборонено нести і цей припис виконується», - сказав Шевченко.

Раніше адвокат Мельникова Павло Немчинов заявив ЗМІ, що Мельников продовжує ходити на роботу, щоб йому не зарахували прогули, але функціональні обов’язки при цьому він не виконує.

Нагадаємо, сутичка між спецпризначенцями поліції і групою активістів, які прибули на підтримку раніше затриманих учасників акції «Хто замовив Катю Гандзюк?», сталася 9 лютого біля Подільського райуправління поліції.

10 лютого голова поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за дії поліцейських. За його словами, стосовно працівників правоохоронних органів буде проведено службове розслідування.

Як повідомлялося раніше, 12 лютого Печерський райсуд Києва обрав підозрюваному у побитті активіста поліцейському Василю Мельникову запобіжний захід - утримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 115 тис. грн.

12 лютого слідчі ДБР повідомили співробітнику поліції про підозру в застосуванні насильства до одного з активістів.

13 лютого суд звільнив Мельникова під заставу.