Поліція Італії знайшла у річці тіло української заробітчанки

Правоохоронці встановили, що загибла – 58-річна жінка з України, яка працювала доглядальницею

У гирлі річки Тібр біля Риму виявили труп жінки. Поліція з'ясувала, що загибла – українка, яка працювала в країні доглядальницею.

Про це в п'ятницю, 8 січня, повідомляє Roma Today.

Зазначається, що ідентифікувати особу загиблої було непросто, адже тіло розклалося. Судмедекспертам допомогли її відбитки пальців. Жінка мала справу з поліцією в зв'язку з оформленням дозволів на проживання в Італії.

Правоохоронці встановили, що загибла – 58-річна жінка з України, яка працювала доглядальницею. Вона вже 20 років проживала в Італії. Син жінки повідомив про її зникнення ще в середині грудня.

Загибла проживала в Кастель-Вольтумо біля гирла річки Вольтурно, що в регіоні Кампанія. Від місця проживання до місця, де знайшли тіло, понад 200 км. Експерти вважають, що труп загиблої віднесло течією річки Вольтурно. На її тілі ознак насильства не виявили, проте остаточну причину смерті ще не встановили.

Нагадаємо, турецька поліція розслідує загадкову смерть українки на курорті Бодрум.